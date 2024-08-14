Η Ρωσία απέσυρε ορισμένα στρατεύματα από τη νότια Ουκρανία και τα έστειλε πίσω στο έδαφός της για να προσπαθήσει να αποτρέψει την κλιμακούμενη εισβολή των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος την Τρίτη, όπως αναφέρει το Politico. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε δε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας και ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας.



Η συνεχιζόμενη αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας έχει προκαλέσει αναβρασμό στη Μόσχα, όπου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την οργή του μετά την κατάληψη δεκάδων οικισμών και τεράστιων περιοχών από το Κίεβο στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της νότιας Ρωσίας. «Η Ρωσία έχει μεταφέρει ορισμένες από τις μονάδες της και από τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα στον νότο της Ουκρανίας», δήλωσε στο Politico ο Ντμιτρο Λικοβίι, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.



Το Κρεμλίνο επιτέθηκε αρχικά στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας τις πρώτες ημέρες της ευρείας κλίμακας εισβολής του Πούτιν στις αρχές του 2022. Το Politico δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα πόσα ρωσικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν πίσω από τα σύνορα, αν και ο Λικοβίι διευκρίνισε ότι ήταν «σχετικά μικρός» αριθμός μονάδων. Για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη, τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν ωστόσο την επίθεσή τους στο Ποκρόβσκ και αλλού στην περιοχή του Ντόνετσκ της (ανατολικής) Ουκρανίας, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού, σε ένα από τα πιο «θερμά» σημεία στο μέτωπο του πολέμου όπου η Ρωσία κερδίζει έδαφος.

Ωστόσο, ο Λικοβίι πρόσθεσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι η Ρωσία μεταφέρει προσωπικό σε «άλλες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του Κουρσκ». Ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Λαβρίνας Κασιούνας δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν εντοπιστεί επίσης να φεύγουν από το Καλίνινγκραντ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ουκρανού προέδρου στο Facebook. Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Ρωσία τη Δευτέρα, οι τοπικές αρχές περιέγραψαν σε έναν εκνευρισμένο Πούτιν πώς οι ουκρανικές μονάδες είχαν ξεπεράσει τις πενιχρές αμυντικές δυνάμεις τους στο νότο από την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις σχεδόν 200.000 ανθρώπων.



Καθώς η Ουκρανία καταλάμβανε εδάφη, οι Ρώσοι διοικητές αρχικά υποβάθμισαν την επίθεση, επιμένοντας ότι ο στρατός είχε τα πράγματα υπό έλεγχο. Αλλά περισσότερο από μια εβδομάδα αργότερα, η Ουκρανία ελέγχει πλέον τουλάχιστον 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικής επικράτειας. Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν πως έχασαν 28 κοινότητες και λένε πως τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη εκτείνονται σε ζώνη πλάτους 40 χιλιομέτρων και βάθους 12. «Οι δυνάμεις μας συνεχίζουν να προελαύνουν στην περιοχή του Κουρσκ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι. «74 κοινότητες βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, όπου διεξάγονται επιθεωρήσεις και μέτρα σταθεροποίησης. Η ανάπτυξη ανθρωπιστικών λύσεων για αυτές τις περιοχές συνεχίζεται».



Η εισβολή ενίσχυσε το ηθικό στην Ουκρανία, η οποία υποφέρει από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν εδώ και δυόμισι χρόνια, ενώ κάνει τους δυτικούς συμμάχους να αισιοδοξούν, καθώς θέλουν να δουν το Κίεβο να γέρνει το πεδίο της μάχης υπέρ του.

Στη Μόσχα τη Δευτέρα, ένας σύμμαχος του Πούτιν «κούνησε το δάχτυλο» στον ρωσικό στρατό επειδή δεν στάθηκε έτοιμος να αποτρέψει μια ουκρανική επίθεση και πρόσθεσε ότι τα ρωσικά συνοριακά στρατεύματα ήταν τα τελευταία που έλαβαν πληροφορίες για τη συνεχιζόμενη ουκρανική επίθεση, αφήνοντάς τους ελάχιστο χρόνο να δράσουν. Αλλά παρότι αποσύρουν ορισμένες μονάδες για το Κουρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση και ξεκίνησαν μάχες σε όλο το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του νότου από όπου αποσύρθηκαν τα στρατεύματα.



«Ωστόσο, οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό προσωπικού, ιδιαίτερα στην περιοχή Ζαπορίζια, και ο αριθμός των μονάδων που αναδιατάσσουν είναι σχετικά μικρός», δήλωσε ο Λικοβίι στην ουκρανική τηλεόραση. Και πράγματι ξεκίνησαν αρκετές επιθέσεις στη Χερσώνα τη νύχτα όπου απέσυραν κάποιες δυνάμεις. «Μένει να καταλάβουμε αν πρόκειται για δραστηριότητα - προπέτασμα καπνού», πρόσθεσε ο Λικοβίι.

Η Ουκρανία κατέρριψε 17 από τα 23 μη επανδωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης που προκάλεσε ζημιές σε υποδομές σε αρκετές περιφέρειες, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν επίσης εναντίον της Ουκρανίας δύο τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Από την επίθεση επλήγησαν υποδομές στις βόρειες περιφέρειες του Τσερνίχιβ και του Ζιτόμιρ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη νότια περιφέρεια του Μικολάιφ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ. Τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δύο ιδιωτικές κατοικίες, χωρίς και πάλι να αναφερθούν θύματα, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν φθάσει στο Πλέκοβο όπως δείχνει σχετική φωτογραφία.

