Σχέδιο Τραμπ να χρεοκοπήσει το Ιράν με τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης»

H νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα αναβιώσει την πολιτική της «μέγιστης πίεσης» για να «χρεοκοπήσει» την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί περιφερειακούς πληρεξούσιους και να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η ομάδα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ θα επιδιώξει να επιβάλει κυρώσεις στην Τεχεράνη, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και οι ζωτικές για την οικονομία της χώρας εξαγωγές πετρελαίου, μόλις ο νεοεκλεγείς πρόεδρος επανέλθει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

«Είναι αποφασισμένος να επαναφέρει τη στρατηγική μέγιστης πίεσης για να χρεοκοπήσει το Ιράν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ειδικός σε θέματα εθνικής ασφαλείας που γνωρίζει την πολιτική μετάβασης του Τραμπ.

Το σχέδιο θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε μια περίοδο αναταραχής στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε ένα κύμα περιφερειακών εχθροπραξιών και μετέτρεψε τον σκιώδη πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν σε ανοιχτή σύγκρουση.

Ο Τραμπ εξέπεμψε το μήνυμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι θέλει μια συμφωνία με το Ιράν. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί οι συνέπειες είναι αδύνατες. Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία», είπε τον Σεπτέμβριο.

Πιέσεις για να εξαναγκαστεί το Ιράν σε συνομιλίες

Άτομα που γνωρίζουν τις προθέσεις του Τραμπ είπαν ότι η τακτική μέγιστης πίεσης θα χρησιμοποιηθεί για να προσπαθήσει να αναγκάσει το Ιράν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ — αν και οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος διεξήγαγε μια εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» στην πρώτη του θητεία μετά την εγκατάλειψη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 που υπέγραψε το Ιράν με τις παγκόσμιες δυνάμεις και επέβαλε εκατοντάδες κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη αύξησε την πυρηνική της δραστηριότητα και εμπλουτίζει ουράνιο κοντά σε επίπεδο οπλικής ποιότητας.

Οι κυρώσεις παρέμειναν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά οι αναλυτές λένε ότι δεν τις εφάρμοσε τόσο αυστηρά όσο επεδίωκε ώστε να αναβιώσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και να αμβλύνει την κρίση.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράν έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το χαμηλό των 400.000 βαρελιών την ημέρα το 2020 σε πάνω από 1,5 εκατομμύρια b/d μέχρι στιγμής το 2024, με σχεδόν όλες τις αποστολές να πηγαίνουν στην Κίνα, σύμφωνα με την US Energy.

Η μεταβατική ομάδα του Τραμπ συντάσσει εκτελεστικές εντολές που θα μπορούσε να εκδώσει από την πρώτη του μέρα στο Οβάλ Γραφείο για να στοχεύσει την Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η αυστηροποίηση και η προσθήκη νέων κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Αν όντως προχωρήσουν . . . θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια την ημέρα», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων Rapidan Energy και πρώην σύμβουλος ενέργειας στην κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι η κύρια πηγή κερδών τους και η οικονομία τους είναι ήδη πολύ πιο εύθραυστη από ό,τι ήταν τότε . . . βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από την πρώτη θητεία».

Οι σύμβουλοι Τραμπ προέτρεψαν τον επερχόμενο πρόεδρο να προχωρήσει γρήγορα στο ζήτημα της Τεχεράνης, με πηγές να αναφέρουν ότι ο νέος ηγέτης των ΗΠΑ θα καταστήσει σαφές «ότι θα αντιμετωπίσουμε την επιβολή των κυρώσεων στο Ιράν πολύ σοβαρά».

Ο Μάικ Βαλτς, ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, βοήθησε στην ψήφιση νομοθεσίας ενώ ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων που προβλέπουν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στις κινεζικές αγορές ιρανικού αργού. Το νομοσχέδιο δεν έχει περάσει από τη Γερουσία.

Η εκστρατεία μέγιστης πίεσης έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τα έσοδα του Ιράν και να πάψει να δημιουργεί τον στρατό του ή να χρηματοδοτεί ομάδες πληρεξουσίων στην περιοχή, αλλά τελικά ο στόχος είναι να πειστεί η Τεχεράνη να διαπραγματευτεί μια νέα πυρηνική συμφωνία και να αλλάξει τις περιφερειακές της πολιτικές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μεταξύ της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Τραμπ υπάρχουν αξιωματούχοι όπως ο επερχόμενος υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Βαλτς, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μια επιθετική προσέγγιση έναντι του Ιράν.

«Μόλις πριν από τέσσερα χρόνια. . . Το νόμισμά τους βυθιζόταν . . πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό», είπε ο Βαλτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Οκτωβρίου στο Atlantic Council.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι η στρατηγική θα αποτύχει

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί αυτή την εβδομάδα προέτρεψε την ομάδα Τραμπ να μην δοκιμάσει ξανά τη μέγιστη πίεση.

«Η απόπειρα «Μέγιστης πίεσης 2.0» θα οδηγήσει μόνο σε «Μέγιστη ήττα 2.0», είπε στο X , αναφερόμενος στις πυρηνικές προόδους του Ιράν τα χρόνια από τότε που ο Τραμπ εγκατέλειψε τη συμφωνία. "Καλύτερη ιδέα: δοκιμάστε το "Maximum Wisdom" - προς όφελος όλων."

Η νέα κυβέρνηση του Ιράν, υπό την ηγεσία του μεταρρυθμιστή προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει δηλώσει ότι θέλει να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ελάφρυνση των κυρώσεων για να τονώσει την προβληματική οικονομία της χώρας.

Αφού είχε συνομιλίες με τον Ραφαέλ Γκρόσι, τον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ στην Τεχεράνη την Πέμπτη, ο Αραγκτσί ανάρτησε στο X ότι η Τεχεράνη ήταν πρόθυμη να διαπραγματευτεί «με βάση το εθνικό μας συμφέρον και τα αναφαίρετα δικαιώματά μας, αλλά ΟΧΙ έτοιμη να διαπραγματευτεί υπό πίεση και εκφοβισμό! ”

Ακόμα κι αν και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να μιλήσουν, οι πιθανότητες προόδου είναι ελάχιστες.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ θα ήταν διατεθειμένος να κάνει μια πυρηνική και περιφερειακή συμφωνία με τον άνθρωπο που σκότωσε τον Κασέμ Σουλεϊμανί», δήλωσε ο Καρίμ Σατζαντπούρ, ανώτερος συνεργάτης του Ιδρύματος Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη.

«Είναι δύσκολο να οραματιστούμε μια πυρηνική ή περιφερειακή συμφωνία που θα ήταν αποδεκτή τόσο από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ όσο και από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν», πρόσθεσε.



