Το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 80.000 δολάρια, συνεχίζοντας το ράλι που προκάλεσε η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία εμφανίζεται πλέον να «αγκαλιάζει» τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η αγορά αισιοδοξεί πως το Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ανέλαβαν τον έλεγχο της Γερουσίας ενώ χρειάζονται μόλις 5 έδρες για να κατακτήσουν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα έχει ικανό αριθμό νομοθετών υπέρ των κρυπτονομισμάτων.

Το Bitcoin σκαρφάλωσε έως και 4,7% φτάνοντας για πρώτη φορά στο πρωτοφανές επίπεδο των 80.092 δολαρίων την Κυριακή, ενώ νωρίτερα κινούνταν ελαφρώς κάτω από το όριο των 80.000, στα 79.715,96 δολάρια, σύμφωνα με το Coindesk, με άνοδο 4,37%.

Ισχυρή άνοδο 5,46% καταγράφει και το Ether, το οποίο κινείται στα 3.203 δολάρια, ενώ το Dogecoin σημειώνει άλμα 19,4% στα 0,24570754 δολάρια, και το XRP άλμα 11,99% στα 0,61515504 δολάρια. Το Solana κινείται επίσης με άνοδο 2,63% στα 205,61 δολάρια.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία να βάλει τις ΗΠΑ στο επίκεντρο της βιομηχανίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin.

Η στάση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με την καταστολή των crypto στοιχείων υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γκάρι Γκένσλερ, είχε κατηγορήσει επανειλημμένα τον κλάδο πως είναι γεμάτος «απάτες και ανάρμοστη συμπεριφορά».

Οι εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τα στελέχη δαπάνησαν μεγάλα κεφάλαια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ για να προωθήσουν υποψηφίους που θεωρούνται ευνοϊκοί για τα συμφέροντά τους.

Πηγή: skai.gr

