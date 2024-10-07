Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα» της «γενοκτονίας» που διαπράττει εναντίον του παλαιστινιακού λαού, ένα χρόνο μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση εναντίον της Γάζας.

«Το Ισραήλ θα πληρώσει αργά ή γρήγορα το τίμημα της γενοκτονίας που διαπράττει εδώ και ένα χρόνο και την οποία συνεχίζει», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος σε μήνυμά του στο X.

«Εδώ και ακριβώς 365 ημέρες, 50.000 από τους αδελφούς και τις αδελφές μας, οι περισσότεροι παιδιά και γυναίκες, δολοφονήθηκαν άγρια», συνέχισε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, που εδώ και ένα χρόνο είναι από αυτούς που επικρίνουν περισσότερο το Ισραήλ.

«Όπως ακριβώς σταμάτησε τον Χίτλερ η συμμαχία της ανθρωπότητας, ο (ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου και το φονικό δίκτυό του θα σταματήσουν με τον ίδιο τρόπο», προσθέτει ο Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί τη Χαμάς «οργάνωση αντίστασης».

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, «η ανθρωπότητα ολόκληρη δολοφονείται απ' ευθείας μπροστά στα μάτια του κόσμου εδώ και ένα χρόνο».

.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.