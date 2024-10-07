Κυβερνοεπίθεση στη ρωσική κρατική εταιρεία μέσων ενημέρωσης

Η ρωσική κρατική εταιρεία μέσων ενημέρωσης VGTRK στοχοθετήθηκε σε μια «κυβερνοεπίθεση άνευ προηγουμένου», όπως είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσθέτοντας ότι ειδικοί εργάζονται σκληρά για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

Η VGTRK, η οποία κατέχει και διαχειρίζεται τα βασικά εθνικά τηλεοπτικά κανάλια της Ρωσίας και μια σειρά από περιφερειακά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες της δέχτηκαν στη διάρκεια της νύχτας κυβερνοεπίθεση, αλλά ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες της λειτουργούν κανονικά παρά την επίθεση.

"Η κρατική εταιρεία μέσων ενημέρωσης, μία από τις μεγαλύτερες, δέχτηκε μια άνευ προηγουμένου επίθεση χάκερ στην ψηφιακή της υποδομή», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η VGTRK εργάζεται για να ξεπεράσει τις συνέπειες της επίθεσης.

«Ειδικοί εργάζονται για να ανακαλύψουν όλες τις συνθήκες, για να καταλάβουν πού οδηγούν τα ίχνη που άφησαν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν αυτήν την επίθεση σε μια κρίσιμη υποδομή», συνέχισε.

Η VGTRK δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

