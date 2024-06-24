Αναλυτές από το Ναυτικό Ινστιτούτο Droxford δημοσίευσαν μια έκθεση τη Δευτέρα που εγείρει υποψίες ότι η Ρωσία συλλέγει πληροφορίες για το ισραηλινό ναυτικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα πλοίο επιφορτισμένο με αποστολές κατασκοπείας βρέθηκε σε μια ασυνήθιστη περιοχή στη Βόρεια Θάλασσα.

Η περιοχή φέρεται να έχει σχετικά χαμηλή στρατηγική σημασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το ισραηλινό υποβρύχιο INS Drakon βρισκόταν στην περιοχή πραγματοποιώντας «δοκιμαστικό ταξίδι» πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Είναι πιθανό το ρωσικό πλοίο να συνέλεξε πληροφορίες για το ηχητικό σήμα του υποβρυχίου όπως ανιχνεύθηκε από το ναυτικό ραντάρ.

Το INS Drakon θεωρείται το πιο ακριβό όπλο μάχης στα χέρια του Ισραηλινού Στρατού και κάθε υποβρύχιο αποτιμάται σε περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ.

Οι προδιαγραφές του υποβρυχίου κρατήθηκαν μυστικές

Το υποβρύχιο τέθηκε σε λειτουργία στο Πολεμικό Ναυτικό το περασμένο καλοκαίρι και οι προδιαγραφές του κρατούνται μυστικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της The Jerusalem Post, στις αρχές του μήνα το υποβρύχιο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να είχε ξεκινήσει επιχειρησιακή αποστολή πρόσφατα.

Τον Απρίλιο, ξένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ αναπτύσσει νέους πυραύλους για υποβρύχια Dolphin, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος κάθετης εκτόξευσης.

Εάν η αναφορά είναι ακριβής, αυτοί οι πύραυλοι, οι οποίοι θα βρίσκονται στο νέο υποβρύχιο INS Drakon, είναι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από το υποβρύχιο μαζί με πυραύλους κρουζ.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων πυραύλων του Ισραήλ, που φαινομενικά περιλαμβάνει έναν νέο πύραυλο με πολύ μεγάλο βεληνεκές, πιθανώς μια μικρότερη έκδοση του πυραύλου Jericho 3 που εκτοξεύεται από υποβρύχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υποβρύχιο Drakon έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει 4-6 τέτοιους πυραύλους.

