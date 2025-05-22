Νετανιάχου: Διόρισε νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ αγνοώντας το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διόρισε την Πέμπτη νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσία ασφαλείας) αγνοώντας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Νετανιάχου διόρισε τον επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ως τον επόμενο αρχηγό της Σιν Μπετ.

Πρόκειται για τον Υποστράτηγο Ντέιβιντ Ζίνι. Ο Ζίνι υπηρετεί σήμερα ως επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του Γενικού Επιτελείου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προώθηση της στρατολόγησης στρατιωτών Χαρέντι στον στρατό.

Ο νυν επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ (φωτό με τον Νετανιάχου), δήλωσε ότι θα παραιτηθεί στις 15 Ιουνίου.

Την Τετάρτη η Γενική Εισαγγελέας Γκάλι Μπαβαράβ Μιάρα ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι του απαγορεύεται να διορίσει νέο επικεφαλής της υπηρεσίας, ενόσω αυτή επεξεργάζεται τις συνέπειες μιας απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία ανέφερε ότι η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να απολύσει τον Μπαρ ελήφθη «λανθασμένα» και ότι ο πρωθυπουργός έχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω των συνεχιζόμενων ερευνών της Σιν Μπετ για τους στενούς συνεργάτες του.

Πηγή: skai.gr

