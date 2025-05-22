Νετανιάχου: Διόρισε νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ αγνοώντας το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διόρισε την Πέμπτη νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσία ασφαλείας) αγνοώντας την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Ο Νετανιάχου διόρισε τον επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ως τον επόμενο αρχηγό της Σιν Μπετ.
Πρόκειται για τον Υποστράτηγο Ντέιβιντ Ζίνι. Ο Ζίνι υπηρετεί σήμερα ως επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και του Γενικού Επιτελείου. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προώθηση της στρατολόγησης στρατιωτών Χαρέντι στον στρατό.
Ο νυν επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ (φωτό με τον Νετανιάχου), δήλωσε ότι θα παραιτηθεί στις 15 Ιουνίου.
Την Τετάρτη η Γενική Εισαγγελέας Γκάλι Μπαβαράβ Μιάρα ενημέρωσε τον Νετανιάχου ότι του απαγορεύεται να διορίσει νέο επικεφαλής της υπηρεσίας, ενόσω αυτή επεξεργάζεται τις συνέπειες μιας απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία ανέφερε ότι η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να απολύσει τον Μπαρ ελήφθη «λανθασμένα» και ότι ο πρωθυπουργός έχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω των συνεχιζόμενων ερευνών της Σιν Μπετ για τους στενούς συνεργάτες του.
- Νετανιάχου: Κατηγορεί Βρετανία, Γαλλία και Καναδά ότι ενθαρρύνουν τους δολοφόνους της Χαμάς
- Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματική κατάπαυση του πυρός και δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας
- Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους κατοίκους κοινότητας στον νότιο Λίβανο να την εκκενώσουν ενόψει πλήγματος εναντίον της Χεζμπολάχ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.