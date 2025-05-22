Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματική κατάπαυση του πυρός και δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας

Ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματική κατάπαυση του πυρός και δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζλένσκι.

Αναλυτική σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα Χ αναφέρει:

«Είχα μια εκτεταμένη συνάντηση με τους στρατιωτικούς. Μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήσαμε τη στρατιωτική βάση της διπλωματίας — την επόμενη τεχνική συνάντηση. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Το συμφέρον της Ουκρανίας δεν είναι να παρατείνει τον πόλεμο, αλλά να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη. Είναι σαφές στον κόσμο ότι είναι λάθος της Ρωσίας που ο πόλεμος συνεχίζεται. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει τα ταχύτερα δυνατά βήματα — για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Κάνουμε όλες τις απαραίτητες βάσεις από την πλευρά μας. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αμοιβαία ετοιμότητα από τη Ρωσία — και δεν υπάρχει τώρα, και χωρίς την παγκόσμια πίεση, αυτό δεν θα αλλάξει. Κάνουμε το καθήκον μας για να διατηρήσουμε αυτή την πίεση, κυρίως μέσω της άμυνάς μας και των ενεργών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ όλους τους πολεμιστές μας για την ανθεκτικότητά τους και τα πραγματικά αποτελέσματά τους».

Πηγή: skai.gr

