Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους μιας συνοικίας της πόλης Τουλ, στον νότιο Λίβανο, να την εκκενώσουν καθώς επίκειται πλήγμα σε ένα κτίριο που ανήκει, σύμφωνα με το Ισραήλ, στη Χεζμπολάχ.

«Βρίσκεστε κοντά σε υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ (…) Για την ασφάλειά σας (…) καλείστε να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια» σε ακτίνα 500 μέτρων, ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε, στα αραβικά, στην πλατφόρμα Χ.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές στον γειτονικό Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει θέσεις και μέλη της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η οργάνωση θα αποσυρθεί στα βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ και θα διαλύσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της στον νότο. Το κείμενο προβλέπει επίσης την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο. Ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν ακόμη σε πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο.

Η Βηρυτός καλεί τακτικά τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις και να αποσυρθεί ο στρατός του.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

