Πυροβολισμοί με οπαδικό υπόβαθρο στη Θεσσαλονίκη – Καταδικάστηκαν 2

Για πλημμελήματα που επέσυραν ποινές φυλάκισης 32 και 18 μηνών, με αναστολή, τιμωρήθηκαν από το Εφετείο - αντιστοίχως - ένας 29χρονος κι ένας 32χρονος που κατέστησαν κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε επεισόδιο, με οπαδικό υπόβαθρο, τον Ιανουάριο του 2021, στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έπεσαν τουλάχιστον 4 πυροβολισμοί προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης έκριναν ένοχο τον 29χρονο οπλοφόρο για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, από απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, πράξη για την οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε βαθμό κακουργήματος (επιπλέον καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας).

Ο 32χρονος καταδικάστηκε για συνέργεια στην πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, με ανάλογη μετατροπή της κατηγορίας.

Πρωτόδικα, ο πρώτος είχε τιμωρηθεί με κάθειρξη 7 ετών και 10 μηνών, ενώ ο δεύτερος με φυλάκιση 4 ετών (είχαν αφεθεί ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου).

Το επεισόδιο είχε γίνει μέρα - μεσημέρι σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο θύματα, λίγες ώρες αφότου έγινε το συμβάν, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν απευθυνθεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Έφεραν τραύματα στα πόδια και μετά τις ιατρικές εξετάσεις οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, όπου κλήθηκαν να καταθέσουν για το περιστατικό.

Αξιοποιώντας μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στα ίχνη των κατηγορούμενων. Από το σημείο του συμβάντος περισυνελέγησαν τέσσερις κάλυκες ενώ μία βολίδα βρέθηκε «σφηνωμένη» στην πρόσοψη καταστήματος.

Στο δικαστήριο παρέστη μόνο ο κατηγορούμενος στον οποίο επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή, ενώ ο συγκατηγορούμενός του εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους. Απολογούμενος ο 29χρονος ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό και πως οι τραυματισμοί προήλθαν από εξωστρακισμό. «Είχα αγοράσει το όπλο μερικές μέρες νωρίτερα για να προστατέψω την ιδιοκτησία μου σε περίπτωση που κάποιος έμπαινε στο σπίτι μου να με ληστέψει. Κακώς το αγόρασα, ήταν απερισκεψία. Δεν είχα γνώσεις όπλων», είπε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πυροβόλησε στο έδαφος, ενεργώντας σε κατάσταση πανικού, επειδή αντιλήφθηκε «μία μάζα ανθρώπων να έχει μαζευτεί εκεί», όπως είπε. «Τα είχα χάσει, ήθελα να τους τρομάξω ώστε να καταφέρω να φύγω», πρόσθεσε.

Εκτιμάται δε, πως είχε προηγηθεί στο σημείο συνάντηση και συζήτηση ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους- οπαδούς ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τρία άτομα (εξ αυτών οι δύο παθόντες), υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας. Γύρω από το σημείο περιφέρονταν άτομα, η παρουσία των οποίων, κατά τους ισχυρισμούς του 29χρονου, τού προκάλεσαν ανησυχία για την σωματική του ακεραιότητα.

