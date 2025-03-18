Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί για την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το απόγευμα της Πέμπτης το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να συζητήσει τις συγκρούσεις στη Γάζα και άλλα περιφερειακά ζητήματα σύμφωνα με τους Times of Israel.

Προηγουμένως, πιθανώς την Τετάρτη, θα συνεδριάσει η ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου για να ψηφίσει για την απόλυση του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ.

Στο μεταξύ, ο ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ θα επανενταχθεί στην κυβέρνηση μαζί με το κόμμα του Ότζμα Γιεχουντίτ, (Εβραϊκή Δύναμη), αφότου έληξε η εκεχειρία στη Γάζα.



Σε κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κυβερνών κόμμα Λικούντ και το Ότζμα Γιεχουντίτ αμφότερα τα κόμματα ανακοίνωσαν ότι ο Γκβίρ και δύο άλλοι υπουργοί του Ότζμα Γιεχουντίτ θα επανέλθουν στην κυβέρνηση από σήμερα Τρίτη.



Ο Μπεν Γκβιρ παραιτήθηκε από υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τον Ιανουάριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον θύλακα. Τότε είχε πει ότι οι εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν «με τη χρήση βίας».



Ο υπουργός Ανάπτυξης του Νεγκέβ και της Γαλιλαίας Γιτζάκ Βασερλάουφ και ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου είχαν επίσης παραιτηθεί τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

