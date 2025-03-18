Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Γαλλία θα "αυξήσει και θα επιταχύνει τις παραγγελίες του Rafale", προς όφελος της πολεμικής αεροπορίας, στο πλαίσιο νέων επενδύσεων στην άμυνα που αποφασίστηκαν απέναντι στην παγκόσμια γεωπολιτική "αλλαγή", κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αεροπορική βάση της βορειοανατολικής Γαλλίας.

Οι αποφάσεις για πρόσθετες επενδύσεις ώστε να ανταποκριθούμε στην "επιτάχυνση των γεγονότων" θα ανακοινωθούν "εντός των προσεχών εβδομάδων", εξήγησε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία και η διαστημική δύναμη θα επωφεληθούν από "περισσότερες παραγγελίες του Rafale", του γαλλικού μαχητικού αεροσκάφους της Dassault Aviation. "Είναι επιτακτική ανάγκη στην παρούσα συγκυρία. Είναι επίσης μια φυσική επιλογή για την ενσωμάτωση της προσπάθειας των αεροπόρων προς την Ουκρανία, μαζί με την παραχώρηση των Mirage μας", στο Κίεβο, πρόσθεσε.

Η πολεμική αεροπορία διέθετε πέρυσι 108 Rafale, το πολεμικό ναυτικό άλλα 41 και η Γαλλία αναμένεται επί του παρόντος να παραλάβει 56 επιπλέον αεροσκάφη. Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί μίλησε πρόσφατα για την ανάγκη να αποκτηθούν 30 ακόμη Rafale (20 για την πολεμική αεροπορία, 10 για το πολεμικό ναυτικό).

Η αεροπορική βάση στο Λιξέιγ της βορειοανατολικής Γαλλίας, την οποία επισκέφθηκε σήμερα ο Μακρόν, θα είναι επίσης "με ορίζοντα το 2035 η πρώτη βάση που θα φιλοξενήσει την προσεχή εκδοχή του Rafale και του υπερηχητικού πυρηνικού του πυραύλου, δείγμα της ανανέωσης που άρχισε του εκσυγχρονισμού της πυρηνικής μας αποτροπής", πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Μίλησε για μια γαλλική επένδυση "περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ" για την προσαρμογή της εγκατάστασης.

Την ώρα που η Γαλλία και η Ευρώπη αποφάσισαν να ενισχύσουν μαζικά την άμυνά τους απέναντι στην εν εξελίξει προσέγγιση που άρχισε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μακρόν για άλλη μια φορά ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων επισκέφτηκε την αεροπορική βάση 116 που επιτρέπει στη Γαλλία, σύμφωνα με το Ελιζέ, "να παίξει κεντρικό ρόλο στην προστασία των συμφερόντων της Ατλαντικής Συμμαχίας και πέραν αυτής".

"Η χώρα μας και η ήπειρός μας θα πρέπει να συνεχίσουν να αμύνονται, να εξοπλίζονται, να προετοιμάζονται εάν θέλουμε να αποφύγουμε τον πόλεμο", δήλωσε.

"Κανείς δεν ξέρει να πει τι θα γίνει τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται. Αυτό που θέλω, είναι να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που θέλω, είναι να είμαστε προστατευμένοι", δήλωσε την ώρα που ένα μέρος των αντιπάλων του, κυρίως στην ακροδεξιά, του προσάπτουν ότι "παίζει με του φόβους" επισείοντας τη "ρωσική απειλή".

Μπροστά από ένα Mirage, ένα Rafale και 200 με 300 ένστολους στρατιωτικούς, ο πρόεδρος Μακρόν επέμεινε στην πυρηνική αποτροπή την οποία η Γαλλία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει μαζί με τη Βρετανία. "Είναι μια ευκαιρία για τη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε καθεμιά από τις συνιστώσες της", δήλωσε.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι "αποφάσισε να ανοίξει τη στρατηγική συζήτηση για την προστασία -- μέσω της αποτροπής μας -- των συμμάχων μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο", απαντώντας σε μια "ιστορική έκκληση" προς την κατεύθυνση αυτή του μελλοντικού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται αργότερα σήμερα στο Βερολίνο για να συναντήσει τον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς και μετά με τον Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.