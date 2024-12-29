Νετανιάχου: Δεν υπάρχει συμφωνία για τους ομήρους, γιατί η Χαμάς δεν τη θέλει

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για τους ομήρους επειδή η Χαμάς «δεν θέλει να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπουργοί που συμμετείχαν έλαβαν μια πολύ περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες για τη συμφωνία. «Η κατάσταση είναι λιγότερο αισιόδοξη», δήλωσαν χαρακτηριστικά υπουργοί στην The Jerusalem Post.



Το μήνυμα που μεταφέρθηκε στους υπουργούς ήταν ότι «οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία έχουν κολλήσει», με τη Χαμάς «να προσπαθεί συνεχώς να αλλάξει κατεύθυνση στις συνομιλίες».



Στους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης ειπώθηκε επίσης ότι η Χαμάς επανήλθε στο αίτημά της για τερματισμό του πολέμου ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Η κυβερνητική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε πριν από την επέμβαση αφαίρεσης προστάτη του Νετανιάχου.



Ο Νετανιάχου δημοσίευσε βίντεο καθώς έφευγε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δηλώνοντας ότι αποχωρεί από τη συνάντηση για να πάει στο νοσοκομείο και ότι ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους του έστειλαν ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Στο απόσπασμα, ρωτήθηκε για το βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του και εξήγησε ότι ήταν η βιογραφία του Τζον Τσόρτσιλ, δούκα του Μάρλμπορο, στρατιωτικού ηγέτη στη Βρετανία, γραμμένη από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.



Στη συνέχεια ευχήθηκε σε όλους όσους παρακολούθησαν το βίντεο ένα Ευτυχισμένο Χανουκά.

Εβραϊκά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται εκτός χειρουργείου μετά από επιτυχή δίωρη επέμβαση αφαίρεσης του προστάτη.



Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet αναφέρει ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής. Σύμφωνα με το δίκτυο Walla, έχει μεταφερθεί στην καρδιολογική πτέρυγα για ανάρρωση.



Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το νοσοκομείο ή από το γραφείο του Νετανιάχου.



Πηγή: skai.gr

