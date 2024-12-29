Κροατία: Προβάδισμα στον νυν πρόεδρο δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα

Ο νυν πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς και υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP), φαίνεται ότι εξασφαλίζει δεύτερη θητεία από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή.

Με βάση τα αποτελέσματα από το 51,61% των εκλογικών τμημάτων, ο Μιλάνοβιτς προηγείται με ποσοστό 50,11%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ), Ντράγκαν Πρίμορατς, που συγκεντρώνει ποσοστό 22,3%

