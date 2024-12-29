Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωε ότι σκότωσε 20 Παλαιστίνιους μαχητές στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σκότωσε 20 Παλαιστίνιους μαχητές κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε ένα νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας το οποίο, όπως λέει, χρησιμοποιούνταν ως «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

Από την επιχείρηση αυτή, που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, τέθηκε «εκτός λειτουργίας» το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργούσε ακόμη στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Περίπου 20 τρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και οι ισχυροί εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετήσει οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν» ανέφερε ο στρατός.

Το Σάββατο, αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο στρατός ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν «περισσότεροι από 240 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ», μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του νοσοκομείου, Δρ Χοσάμ Αμπού Σαφίγια.

Οι συλληφθέντες (φωτό) θα μεταφερθούν στο Ισραήλ για ανάκριση καθώς πιστεύεται ότι «θα μπορούσαν να είναι σε θέση να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες». Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο αν θα μεταφερθεί και ο διευθυντής του Καμάλ Αντουάν, ο στρατός δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.