ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν προσφέρει βοήθεια στη Νότια Κορέα μετά την αεροπορική τραγωδία στο Μουάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Νότια Κορέα, μετά την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία στο Μουάν.

«Η Τζιλ (η σύζυγός του) και εγώ, είμαστε συντετριμμένοι. Σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια» στη Σεούλ, τόνισε.

Όπως έγινε γνωστό, Αμερικανοί ερευνητές θα βοηθήσουν την αεροπορική αρχή της Νότιας Κορέας στην έρευνα για τη συντριβή της Jeju Air.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (National Transportation Safety Board - NTSB) μια αμερικανική υπηρεσία, δήλωσε ότι θα ηγηθεί του κλιμακίου.

Εμπειρογνώμονες της αεροπορικής εταιρείας Boeing και μέλη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ θα συμμετάσχουν, ανέφερε η NTSB.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

