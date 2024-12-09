Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέστησε σαφές σήμερα πως στην παρούσα φάση δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να μην επιτρέψει στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να ανασυγκροτηθεί.

«Εάν σταματήσουμε τον πόλεμο τώρα, η Χαμάς θα ανακάμψει, θα ανασυγκροτηθεί και θα μας επιτεθεί ξανά. Αυτό δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε», τόνισε ο Νεντανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς τη 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο Νετανιάχου ορκίστηκε πως θα εξαλείψει το ισλαμιστικό κίνημα που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

