Λάμι: Στιγμή κινδύνου και ευκαιρίας στη Συρία μετά τη φυγή του «χασάπη» Άσαντ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την εκτίμηση ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία έχουν φέρει τη χώρα ενώπιον «μιας στιγμής κινδύνου, αλλά και ευκαιρίας για τους Σύρους» διατύπωσε από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.

Σε έκτακτη ενημέρωση της ολομέλειας το απόγευμα της Δευτέρας, ο κ. Λάμι χαρακτήρισε τον Μπασάρ αλ Άσαντ «χασάπη που έχει το αίμα αμέτρητων αθώων στα χέρια του».

Πρόσθεσε πως η πτώση του «δεν αποτελεί ταπείνωση μόνο για τον ίδιο και τους εκτελεστές του, είναι ταπείνωση και για τη Ρωσία και για το Ιράν».

Ως προς τη διάδοχη κατάσταση, ο κ. Λάμι είπε αρχικά ότι προτεραιότητα είναι η προστασία των αμάχων και παρέπεμψε στην πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 11 εκ. λιρών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά την επίσκεψή του σε ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία.

Στο καίριο ερώτημα αν το Foreign Office σκοπεύει να αφαιρέσει τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα των παράνομων οργανώσεων, ο κ. Λάμι είπε πως η οργάνωση «θα κριθεί από τις πράξεις της».

Νωρίτερα στο BBC ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Πατ ΜακΦάντεν είχε δηλώσει πως η απόφαση να αφαιρεθεί η οργάνωση από τη λίστα μπορεί να ληφθεί πολύ γρήγορα, αν κριθεί αναγκαίο.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών προέβη σε πάγωμα της εξέτασης όλων αιτήσεων ασύλου από Σύρους πρόσφυγες, που εγκατέλειψαν τη χώρα τους υπό το καθεστώς Άσαντ. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για προσωρινό μέτρο μέχρι να ξεκαθαριστεί η εικόνα στη Συρία.



Πηγή: skai.gr

