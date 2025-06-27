Ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διακοπή δύο εβδομάδων της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη του για διαφθορά, την ακύρωση της οποίας είχε ζητήσει λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συνήγορος του Νετανιάχου ζήτησε χθες την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενος «εξελίξεις στην περιοχή και τον κόσμο», μετά την σύγκρουση με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός «είναι υποχρεωμένος να αφιερώσει όλο τον χρόνο και την ενέργειά του στη διαχείριση των εθνικών, διπλωματικών και αμυντικών προβλημάτων υψίστης σημασίας», έγραψε στο αίτημα που διαβιβάσθηκε στο δικαστήριο ο συνήγορος.

Είχε ζητήσει την ακύρωση της δίκης ο Τραμπ

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την ακύρωση της δίκης κατά του Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς την ως «κυνήγι μαγισσών».

Η δίκη αυτή «πρέπει ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social ζητώντας την χορήγηση χάρης στο «Μεγάλο Ήρωα», την επαύριο της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι το αίτημα δεν παρουσιάζει, στη σημερινή του μορφή, λεπτομερώς αιτιώδεις λόγους που θα δικαιολογούσαν την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί ότι διέπραξε οτιδήποτε μεμπτό κατά τη διάρκεια της δίκης του που ξεκίνησε τον Μάιο 2020.

Στην πρώτη υπόθεση, κατηγορείται, μαζί με την σύζυγό του Σάρα, ότι δέχθηκε αντικείμενα πολυτελείας αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, όπως πούρα, κοσμήματα και σαμπάνια ως δώρα εκ μέρους δισεκατομμυριούχων με αντάλλαγμα πολιτικές χάρες.

Σε δύο άλλες υποθέσεις, ο Νετανιάχου κατηγορείται ότι προσπάθησε να διαπραγματευθεί ευνοϊκότερη κάλυψη για τον ίδιο σε δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

