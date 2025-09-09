Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις βίαιες διαδηλώσεις

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, παραιτήθηκε την Τρίτη, μετά τις μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα λόγω της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της γενικευμένης οργής για κυβερνητική διαφθορά.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σπίτια κορυφαίων πολιτικών και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Στα επεισόδια 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Παρά την άρση της απαγόρευσης των social media, η λαϊκή οργή δεν καταλάγιασε. Η παραίτηση Όλι, που έχει άμεση ισχύ, ήρθε ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης πίεσης και αποδοκιμασίας του λαού.

Nepal has lifted its social media ban one day after youth-led protests turned deadly, with at least 19 people killed by security forces as demonstrators rallied against government corruption.



Το χρονικό των εξελίξεων

Στα τέλη Αυγούστου η κυβέρνηση του Νεπάλ ανακοίνωσε νέα νομοθεσία που απαιτούσε από πλατφόρμες social media να τεθούν υπό κρατικό έλεγχο. Facebook, X, YouTube και άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες δεν συμμορφώθηκαν με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μπλοκάρει την πρόσβασή τους στη χώρα.

Στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν οι πρώτες διαδηλώσεις νέων και φοιτητών στο Κατμαντού κατά της απαγόρευσης των social media. Οι διαδηλώσεις αποκτούν αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με συνθήματα κατά της διαφθοράς.

Χθες, Δευτέρα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν το Κοινοβούλιο. Η αστυνομία απάντησε ανοίγοντας πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά δεκάδες.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σπίτια κορυφαίων πολιτικών, περιλαμβανομένων του προέδρου και του υπουργού Εσωτερικών. Ο τελευταίος παραιτήθηκε χθες το βράδυ.

Σήμερα το πρωί η κυβέρνηση πήρε πίσω την απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως παρά την άρση οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις του Νεπάλ.

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας επ' αόριστον.

Στη συνέχεια ο Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του με άμεση ισχύ, υποσχόμενος τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής και αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων.

