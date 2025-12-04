Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πως είναι «καθοριστική» η συνεργασία της Κίνας στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», «η Ουκρανία και διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου πλήττονται από τον πόλεμο. Η δυνατότητα να εργαστούμε από κοινού (σ.σ. για να τερματιστούν οι συρράξεις) είναι καθοριστική», έκρινε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Ο Μακρόν παρότρυνε επίσης, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες Γαλλίας - Κίνας για διάφορα ζητήματα.
«Έχουμε -το γνωρίζουμε- πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.
Από την πλευρά του, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία.
Ο κ. Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.