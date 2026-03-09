Νέος Ηγέτης της Επανάστασης εν μέσω αντιρρήσεων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ αναδείχθηκε παμψηφεί Ηγέτης της Επανάστασης στο Ιράν, παρά τις φήμες περί θανάτου του και τις αντιρρήσεις ορισμένων κληρικών που αντιτίθενται στην οικογενειοκρατία.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επιβεβαιώνοντας τη διαδοχή του μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, πατέρα του Μουτζταμπά, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πριν από δέκα ημέρες.

Οι φήμες περί θανάτου του Μουτζταμπά διακινήθηκαν αρχικά από ισραηλινές πηγές ασφαλείας αλλά διαψεύστηκαν με την επίσημη ανάδειξή του σε Ηγέτη της Επανάστασης.

Ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ αναδείχθηκε παμψηφεί Ηγέτης της Επανάστασης, παρά τις φήμες που τον έφεραν νεκρό και τις αντιρρήσεις κληρικών εκλεκτόρων που τάσσονταν κατά της οικογενειοκρατίας.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με μία λακωνική ανακοίνωση του επίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA, έγινε γνωστό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (9/3) ότι Ηγέτης της Επανάστασης αναδείχθηκε ο 56χρονος Μουτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής πριν από δέκα ημέρες. Με αυτήν την είδηση δόθηκε ένα τέλος στις έντονες φήμες που είχαν κυκλοφορήσει ότι ο Μουτζταμπά είχε σκοτωθεί την ίδια ημέρα, φήμες, οι οποίες αρχικά είχαν διακινηθεί από ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Γνωστός–άγνωστοςΟ Μουτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη παμψηφεί από το ειδικό εκλεκτορικό σώμα που αποτελείται από 88 ανώτατους κληρικούς, όπως προβλέπεται από το άρθρο 108 του Ιρανικού Συντάγματος. Όπως έγινε γνωστό, επί σειρά ετών δρούσε ως ο εξ απορρήτων ενδιάμεσος ανάμεσα στο στενό περιβάλλον του πατέρα του και τον εκάστοτε κλειστό ηγετικό κύκλο των Φρουρών της Επανάστασης. Παρά την μακρόχρονη παρασκηνιακή του παρουσία στα ιρανικά πολιτικά δρώμενα, οι απόψεις για τις ιδεολογικές του θέσεις διίστανται. Είναι χαρακτηριστικό ότι Ισραηλινοί ερευνητές και αναλυτές που εξειδικεύονται στο Ιράν δεν υιοθετούν ταυτόσημα συμπεράσματα ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα. Ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να είναι είτε εξίσου είτε ακόμα περισσότερο συντηρητικός από τον πατέρα και προκάτοχό του, ή – αντιθέτως – περισσότερο προοδευτικός. Οι αντικρουόμενες κρίσεις γύρω από την προσωπικότητά του τον καθιστούν εν πολλοίς απρόβλεπτο ως προς τις επόμενες κινήσεις του. Από την άλλη όμως, δεδομένων των συγκυριών, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο ως προς την διαχείριση του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα συνεχίσουν να έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης.Κακό προηγούμενοΠάντως, ανεξάρτητα από τις ισραηλινές και αμερικανικές απειλές ότι έχουν θέσει στο στόχαστρο τόσο τον ίδιο τον Μουτζταμπά Χαμενεΐ όσο και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, ιρανικά μέσα τόνιζαν ότι η ανάδειξή του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας δεν ήταν απόλυτα εγγυημένη. Είχαν εκφραστεί έντονες αντιρρήσεις κατά της υποψηφιότητάς του από τουλάχιστον οκτώ εκλέκτορες κληρικούς. Το βασικό τους επιχείρημα βασιζόταν ότι εάν εκλεγεί Ηγέτης της Επανάστασης ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, θα διαμορφωθεί ένα εθιμικό προηγούμενο που θα θυμίζει την οικογενειοκρατία του μοναρχικού καθεστώτος του Σάχη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση του ιδρυτή της Ισλαμικής Επανάστασης και πρώτου Ηγέτη της Επανάστασης, Αγιατολάχ Χομεϊνί, κανένας απόγονός του δεν αναδείχθηκε στα ανώτατα επίπεδα της πολιτειακής ιεραρχίας.Παρ’ όλα αυτά, ήδη από χθες το απόγευμα (8/3) φάνηκε πως οι αντιρρήσεις είχαν καμφθεί, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, προσθέτοντας ότι είχε επιτευχθεί καθολική συναίνεση ως προς την επιλογή του προσώπου. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο γενικός γραμματέας του εκλεκτορικού σώματος γνωστοποίησε στα τοπικά μέσα ότι εξελέγη ο νέος Ηγέτης της Επανάστασης, χωρίς να ανακοινώσει το όνομά του – κάτι που συνέβη λίγες ώρες αργότερα.Η προϋπόθεση που θέτει ο ΤραμπΠάντως, ενώ πλέον είχε καταστεί σαφές ότι οι φήμες περί θανάτου του Μουτζαμπά Χαμενεΐ δεν ευσταθούσαν , ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει ότι «όποιος κι αν αναδειχθεί νέος Ηγέτης της Επανάστασης δεν πρόκειται να μακροημερεύσει, εάν δεν θα είναι πρόσωπο της απολύτου αρεσκείας του Λευκού Οίκου» - και είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Μουτζταμπά Χαμενεΐ δεν εκπληρώνει αυτήν την αμερικανική προϋπόθεση.

