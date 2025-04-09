Νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 10η Απριλίου στο ρωσικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε χθες Τρίτη διπλωματική πηγή.

Τον Φεβρουάριο, εκπρόσωποι της Ρωσίας και των ΗΠΑ είχαν συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν η πρώτη δοκιμασία για τη δυνατότητά τους να αποκαταστήσουν ευρύτερα τις σχέσεις τους.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών, ότι οι διαβουλεύσεις στην Κωνσταντινούπολη θα γίνουν «τις επόμενες ημέρες».

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, που πρόσφατα διορίστηκε πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον. Τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσει η αναπληρώτρια υφυπουργός Εξωτερικών Σονάτα Κούλτερ.

Στις δύο αντιπροσωπείες θα μετέχουν μόνο διπλωμάτες και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην εξομάλυνση της λειτουργίας των διπλωματικών αποστολών των δύο χωρών, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν επίσης τον Φεβρουάριο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

