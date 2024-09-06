Νέος επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας ΕΕ στα Σκόπια ο Μιχάλης Ρόκας

Ο Έλληνας διπλωμάτης Μιχάλης Ρόκας ανέλαβε τα καθήκοντα νέου επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια.

Ο κ.Ρόκας διαδέχεται τον Ντέιβιντ Γκιρ.

O Μιχάλης Ρόκας διορίστηκε επίσημα στη θέση του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία με απόφαση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ζοζέπ Μπορέλ.

Πριν από τον διορισμό του στη Βόρεια Μακεδονία, υπηρέτησε ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μαλαισία από τον Δεκέμβριο του 2020. Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις, όπως επιτετραμμένος της ΕΕ και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης των Αντιπροσωπειών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Σήμερα Παρασκευή (06/09), ο κ.Ρόκας επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

Η κυρία Σιλιάνοφσκα, κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων, σημείωσε πως η φιλοδοξία της χώρας της για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνοχής για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας.

«Όλα τα προηγούμενα χρόνια λάβαμε γενναίες και πολύ δύσκολες αποφάσεις προς το συμφέρον του μέλλοντος των πολιτών μας και της χώρας. Έχουμε κάνει πολλά για να πλησιάσουμε τα απαραίτητα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υιοθετήσουμε σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και να δημιουργήσουμε αποτελεσματικές διοικητικές και δικαστικές δομές. Ταυτόχρονα, παραμείναμε αποδεδειγμένα έμπιστος εταίρος της ΕΕ, τόσο σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όσο και μέσω της συμβολής μας στην αντιμετώπιση των πολλών κοινών προκλήσεων» ανέφερε ακόμη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της.

Η κυρία Σιλιάνοφσκα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της χώρας της.

Ο νέος επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Μακεδονία, Μιχάλης Ρόκας, κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του ανέγνωσε τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

«Η διεύρυνση είναι επένδυση στη συλλογική μας δύναμη και ασφάλεια. Θέλουμε μια ισχυρή, ανταγωνιστική και ασφαλή Ευρώπη, που περιλαμβάνει τα Δυτικά Βαλκάνια καθώς και την Ουκρανία και τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση».

Ο κ.Ρόκας σημείωσε ότι ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Μακεδονία θα εκπροσωπήσει τις αξίες της ΕΕ, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στην οικονομική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

