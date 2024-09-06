Η νέα μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Ιράν προειδοποίησε τη Ρωσία να μην συμπαραταχθεί με το Αζερμπαϊτζάν σε μια συνοριακή διαμάχη, καθώς οι ανησυχίες στην Τεχεράνη επιμένουν για τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Σαγίντ Αμπάς Αραγτσί, σε μία σπάνια κίνηση αποδοκίμασε τις ενέργειες της Ρωσίας καθώς η Μόσχα τάχθηκε στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν στις εκκλήσεις του για χερσαίο διάδρομο κατά μήκος των συνόρων Αρμενίας-Ιράν που η Τεχεράνη φοβάται ότι θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβασή της στην Ευρώπη και τον ευρύτερο κόσμο.

«Η περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα δεν είναι απλώς μια προτίμηση, αλλά ένας πυλώνας της εθνικής μας ασφάλειας. Οποιαδήποτε απειλή από τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή ή τη Δύση για την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων μας ή επαναχάραξη των συνόρων είναι εντελώς απαράδεκτη και αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί στο X.

Η διαμάχη έχει ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις καθώς η εξέλιξη ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η νεοεκλεγείσα ιρανική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα ως μέρος της προσπάθειάς της να εξισορροπήσει την εξωτερική της πολιτική.

Η Ρωσία και το Ιράν πρόκειται να υπογράψουν μια νέα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, αλλά το περιεχόμενο είναι ακόμα προς συζήτηση και υπάρχουν εντάσεις εντός της ιρανικής κυβέρνησης σχετικά με το διπλωματικό τίμημα της εμβάθυνσης της στρατιωτικής συμμαχίας με τη Ρωσία, η οποία έχει χρησιμοποιήσει ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Το Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρεσβευτή, Αλεξέι Ντέντοφ, για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Μόσχας, λέγοντας ότι δεν ήθελε να δημιουργηθεί σύγκρουση στα σύνορά του με την ενθάρρυνση της Μόσχας.

Οι δηλώσεις του Αραγτσί ήταν μια σαφής αναφορά στην απόφαση της Μόσχας να υποστηρίξει την έκκληση του Αζερμπαϊτζάν για άνοιγμα ενός διαδρόμου Ανατολής-Δύσης μέσω της Αρμενίας προς τον θύλακα Nakhchivan στη δυτική Αρμενία.



Πηγή: skai.gr

