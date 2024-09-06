Όρμπαν: Η Μελόνι είναι «εν χριστώ αδελφή»

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν τόνισε σήμερα τη στενή του σχέση με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, αποκαλώντας την «εν χριστώ αδελφή», με τον Ούγγρο εθνικιστή πρωθυπουργό να σημειώνει ότι ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας διαδραματίζουν έναν αυξανόμενο ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική.

«Δεν είναι απλώς μια συνάδελφος (μου), είναι μια εν χριστώ αδελφή», δήλωσε ο Όρμπαν σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ TEHA στο Τσερνόμπιο στη βόρεια Ιταλία.

Ο τρόπος που μοιραζόμασταν στο παρελθόν κοινές πολιτισμικές ρίζες «δεν διαδραμάτιζε μείζονα ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά σήμερα βρισκόμαστε κοντά σε μια νέα εποχή», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

«Είμαι γυναίκα, μητέρα, Ιταλίδα, χριστιανή και δεν μπορεί κανείς να μου το στερήσει αυτό», είχε δηλώνει η Μελόνι πριν εκλεγεί πρωθυπουργός.

Η ίδια και ο Όρμπαν μοιράζονται τις ίδιες θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές και την υπεράσπιση των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών ενάντια σε αυτό που αποκαλούν λόμπι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο Όρμπαν έχει χαρακτηριστεί υπερασπιστής της πολιτισμικής ταυτότητας της Ουγγαρίας ενάντια στη μουσουλμανική μετανάστευση και προστάτης των χριστιανικών αξιών έναντι του δυτικού φιλελευθερισμού.

Η Μελόνι, ωστόσο, είναι ένθερμος υπερασπιστής της Ουκρανίας, ενώ ο Όρμπαν επικρίνει περισσότερο από κάθε άλλον ηγέτη κράτους μέλους της ΕΕ για την υποστήριξη του μπλοκ στον πόλεμο του Κιέβου έναντι της ρωσικής εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

