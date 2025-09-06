Νέο χτύπημα των IDF - Ισοπέδωσαν δύο κτίρια στην πόλη της Γάζας μετά από εντολή εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε δύο ακόμη πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τα κτίρια απείχαν μεταξύ τους 500 μέτρα και 700 μέτρα από το κτίριο που χτυπήθηκε χθες, Παρασκευή.

🚨BREAKING: Israeli warplanes have destroyed Al-Susi residential tower in Tel al-Hawa, southwest Gaza City.



The building housed dozens of displaced families and was surrounded by tents of other refugees. pic.twitter.com/L7k08xWkSf — Gaza Notifications (@gazanotice) September 6, 2025

Ο ισραηλινός στρατός μέσω Χ ανακοίνωσε:«ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ: Πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς εγκατέστησαν εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και τοποθέτησαν παρατηρητήρια στο κτίριο, προκειμένου να παρακολουθούν την τοποθεσία των στρατευμάτων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην περιοχή. Οι τρομοκράτες της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στο κτίριο.

Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τον μετριασμό των ζημιών που προκλήθηκαν σε πολίτες».

🎯 STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF troops in the… pic.twitter.com/uEAOBs2yBb — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2025

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η σημερινή επίθεση στόχευσε συγκρότημα κατοικιών που αποτελείτο από τρεις πύργους. Ο ένας είχε καταστραφεί το 2024 και τώρα καταστράφηκαν οι άλλοι δύο.

Πολλοί άνθρωποι που είχαν φύγει από την ανατολική Πόλη της Γάζας και, πιο πρόσφατα, από τον βορρά, είχαν βρει καταφύγιο σε αυτούς τους πύργους.

Τα κτίρια βρίσκονταν απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της UNRWA και κοντά σε ένα πανεπιστημιακό συγκρότημα.

Μετά την εντολή εκκένωσης που εξέδωσαν οι IDF ακολούθησε πανικός καθώς το χρονικό περιθώριο που δινόταν δεν ήταν αρκετό.

Σύμφωνα πάντα με το Al Jazeera, έχει δοθεί εντολή εκκένωσης για ένα ακόμη κτίριο, όπου και εκεί φιλοξενούνται εκτοπισμένες οικογένειες.

