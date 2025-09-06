Ελληνικής καταγωγής ήταν ο 57χρονος σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ.

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης, όπως επιβεβαιώνει το Sky News Australia, είχε πάει για σέρφινγκ με φίλους του, όταν του επιτέθηκε ένας μεγάλος καρχαρίας, μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef. Οι άλλοι σέρφερ έσπευσαν να τον βγάλουν από το νερό και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, καθώς ο καρχαρίας του είχε ακρωτηριάσει τα πόδια και είχε χάσει πολύ αίμα.

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Μαρία, την ανήλικη κόρη του καθώς και τον δίδυμο αδερφό του, Μάικ.

Η οικογένεια ζούσε στο προάστιο Dee Why και η τοπική κοινότητα είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό χαμό του ομογενή.

«Όλοι γνωρίζουν την οικογένεια Ψυλλάκη, είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας», δήλωσε ένας ντόπιος στη Daily Telegraph.

Ο ελληνικής καταγωγής 57χρονος διατηρούσε μια επιχείρηση πώλησης εξωτικών φυτών και μοιραζόταν συχνά το πάθος του για το σερφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φίλοι του τον θυμούνται ως «ζεστό και φιλόξενο», έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη.

Αφιερώματα κατακλύζουν το διαδίκτυο. Ένα μέλος της κοινότητας έγραψε: «Ήταν πάντα χαμογελαστός, βοηθώντας τους άλλους με τα φυτά του και τις συμβουλές του για το σέρφινγκ».

«Μην με δαγκώσεις»

Ένας μάρτυρας, που βρισκόταν στο νερό τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε στο Sky News πως ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ, περίπου 6 μέτρων.

«Ο άνθρωπος ούρλιαζε: “Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μη με δαγκώσεις”, και είδα το ραχιαίο πτερύγιο του καρχαρία να ανεβαίνει και ήταν τεράστιος», περιέγραψε.

Οι τοπικές αρχές έκλεισαν την παραλία για το κοινό και είναι σε επαφή με ειδικούς για να προσδιορίσουν το είδος του καρχαρία που έκανε τη φονική επίθεση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο τμήματα της σανίδας του σέρφερ ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν για πραγματογνωμοσύνη, ενώ μάρτυρες δήλωσαν ότι ο καρχαρίας είχε ξεριζώσει ένα κομμάτι της.

Ο επιθεωρητής John Duncan επιβεβαίωσε αργότερα πως η σανίδα είχε σπάσει στη μέση.

