Φωτιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο δυτικό Λονδίνο

Γύρω στους 100 πυροσβέστες κλήθηκαν σήμερα να σβήσουν πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στο Γουάιτ Σίτι του Λονδίνου, μετέδωσε το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και από γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν μετά την κλήση τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

Η πυρκαγιά επηρεάζει ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων έχει επίσης πιθανόν πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

Crews continue to work at the scene of a fire in White City.



The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight.



Please avoid the area.https://t.co/x6fo2wOu67 pic.twitter.com/QbUeLo9yLh — London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.