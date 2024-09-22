Δεν έχουν τέλος οι πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί στο βόρειο Ισραήλ, οι IDF επισημαίνουν ότι ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της σιίτικης οργάνωσης στο Λίβανο.

Οι δεκάδες επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ και κτίρια που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση σε αρκετές περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τον στρατό.

מטוסי קרב, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון, תקפו עשרות מטרות, בהם משגרים ומבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון הבוקר.



במהלך הלילה, מטוסי קרב תקפו משגרים ואתרים צבאיים של הארגון במספר מרחבים בדרום לבנון.



Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε ολονύχτιες επιθέσεις κατά του βόρειου Ισραήλ ενώ τα ξημερώματα εξαπέλυσε ένα νέο κύμα εκτοξεύοντας πάνω από 100 βλήματα σύμφωνα με τους IDF. Οι Times of Israel, αναφέρουν ότι σειρήνες άρχισαν να ηχούν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, προειδοποιώντας για επερχόμενες ρουκέτες. Οι σειρήνες ήχησαν σε κοινότητες όπως το Ein Gev, η παραλία Susita, η παραλία Gofra, η Ramot, η Almagor και η Dugit Beach.

Σύμφωνα με τους IDF, από χθες το βράδυ, περίπου 150 ρουκέτες, πύραυλοι κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ. Οι επιθέσεις με ρουκέτες προέρχονταν από τον Λίβανο και είχαν στόχο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ενώ τα drones και οι πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ.

Επιθέσεις σημειώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας όπου και εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο περισσότερα από 100 «βλήματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Περίπου 85 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στην περιοχή της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ το πρωί της Κυριακής

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ κάποιοι έπληξαν το Kiryat Bialik, κοντά στη Χάιφα, και το Μορεσέτ, μια κοινότητα στην Κάτω Γαλιλαία.

Βίντεο στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνει αυτοκίνητα να φλέγονται σε μια γωνία του δρόμου στη βόρεια πόλη Kiryat Bialik.

Από τις επιθέσεις τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα στο Krayot και στην Κάτω Γαλιλαία. Αρκετοί άλλοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία λόγω κρίσης πανικού ενώ κάποιοι έπεσαν και χτύπησαν καθώς έτρεχαν στα καταφύγια. Επίσης, ένας πύραυλος έπληξε ένα σπίτι στην κοινότητα του Μορεσέτ.

Επίσης, ένας έφηβος σκοτώθηκε όταν τράκαρε με το όχημά του καθώς οι σειρήνες ηχούσαν.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι έχει εκτοξεύσει «δεκάδες ρουκέτες Fadi 1 και Fadi 2» προς την αεροπορική βάση Ραμάτ Ντέιβιντ στο βόρειο Ισραήλ αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιθέσεων σήμερα, Κυριακή. Οι πύραυλοι, λέει η Χεζμπολάχ, αποτελούν απάντηση στις επανειλημμένες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο που οδήγησαν στο θάνατο «πολλών αμάχων».

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Χεζμπολάχ είπε ότι στόχευε επίσης τη RAFAEL, μια ισραηλινή εταιρεία στρατιωτικών τεχνολογιών που εδρεύει στην περιοχή της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ εκτόξευσε πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ

Παράλληλα, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ υποστηρίζει ότι εκτόξευσε σήμερα το πρωί, αρκετούς πυραύλους τύπου κρουζ κατά στόχων στο βόρειο Ισραήλ, εξαπολύοντας κι έναν αριθμό drones που ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά σύμφωνα με μία πηγή εντός της ισλαμιστικής ανταρτικής ομάδας.

Σε ανακοίνωσή τους οι IDF αναφέρουν ότι ένα ύποπτο drone που εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τα ανατολικά καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικές άμυνες πάνω από τα νότια Υψίπεδα του Γκολάν πριν από μία ώρα, αφήνοντας να υπονοηθεί ότι προήλθε από το Ιράκ. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ έχει αναλάβει αρκετές επιθέσεις στο Ισραήλ σήμερα.

Οι σειρήνες είχαν ηχήσει σε πολλές πόλεις λόγω των φόβων ότι θα πέσουν θραύσματα. Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Επίσης, δύο πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ καταρρίφθηκαν από τον στρατό καθώς κατευθύνονταν προς τα νότια Υψίπεδα του Γκολάν. Και οι δύο στόχοι αναχαιτίστηκαν έξω από τον ισραηλινό εναέριο χώρο, ανέφεραν οι IDF.

Αργότερα το πρωί, ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος από το Ιράκ αναχαιτίστηκε καθώς κατευθυνόταν προς το νότιο Ισραήλ, ενεργοποιώντας τις σειρήνες στο Be'er Ora, κοντά στο Eilat. Επίσης, καταρρίφθηκε πριν καταφέρει να εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τον στρατό.

Σε εμπόλεμη κατάσταση τα νοσοκομεία στο βόρειο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία στο βόρειο Ισραήλ έχουν λάβει οδηγίες για να μεταφέρουν τους ασθενείς τους, αλλά και τον εξοπλισμό προσφοράς των υπηρεσιών τους, σε υποδομές που διαθέτουν επιπλέον προστασία από ρουκέτες και πυραυλικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Το εκπαιδευτικό νοσοκομείο Rambam hospital στην πόλη Χάιφα θα μεταφέρει τους ασθενείς του στις υπόγειες εγκαταστάσεις ασφαλείας που διαθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

