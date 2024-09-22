Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί με 4 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην πολιτεία Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, όταν ξέσπασε ανταλλαγή πυρών, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

«Πιστεύουμε πως αρκετοί ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον κόσμου» στη συνοικία Μπέρμιγχαμ χθες Σάββατο το βράδυ, εξήγησε ο Τρούμαν Φιτζέραλντ, αξιωματικός της αστυνομίας, σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Τρεις ενήλικοι, δυο άνδρες και γυναίκα, εντοπίστηκαν σε πεζοδρόμιο, θανάσιμα τραυματισμένοι από σφαίρες, ενώ το τέταρτο θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά και τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πάντα σύμφωνα με τον κ. Φιτζέραλντ.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμιά σύλληψη ως αυτό το στάδιο, συνέχισε, καλώντας αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν για να διευκολύνουν την έρευνα που διενεργείται, καθώς και εταιρείες στην περιοχή να της δώσουν βίντεο από κλειστά συστήματα παρακολούθησης.

Επιτόπου αναπτύχθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και η ζώνη αποκλείστηκε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό, τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στη χώρα, καθώς η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για το φαινόμενο, η ισχύς του λόμπι της οπλοκατοχής παραμένει τεράστια και πολλοί Αμερικανοί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για την επιβολή περιορισμών, πόσο μάλλον να αποχωριστούν τα όπλα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

