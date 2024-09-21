Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι στόχευσε την ισραηλινή αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ με 100 πυραύλους ως απάντηση στις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», ανέφερε η οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram.

This is the Iranian Fajr (330 mm) missile that Hezbollah launched in Lebanon, six of them moments ago, for the first time since the beginning of the war against Israel. Here are video clips of the moment 100 rockets were fired towards Upper Galilee and southern Haifa, while… pic.twitter.com/HlcE2zVLrd September 21, 2024

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών τραυματίστηκε πολύ ελαφρά από θραύσματα μετά από αναχαίτιση, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ισραήλ, που από την πλευρά του υποστηρίζει ότι στον εναέριο χώρο της πέρασαν περίπου 10 πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν.

Συναγερμός στο Ισραήλ: «Πιθανές μεγάλες επιθέσεις» από τη Χεζμπολάχ τις επόμενες 24 ώρες

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς πληροφορίες αναφέρουν για πιθανά μεγάλα κύματα επιθέσεων της Χεζμπολάχ τις επόμενες 24 ώρες σε Χάιφα και σε περιοχές στα βόρεια της χώρας, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου (HFC) εξέδωσε νέους περιορισμούς για τους κατοίκους στο βόρειο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιθανή μεγάλη επίθεση από τη Χεζμπολάχ μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Οι αλλαγές στις οδηγίες επηρεάζουν την Κάτω, την Κεντρική και την Άνω Γαλιλαία, τον Κόλπο της Χάιφα και ορισμένες από τις κοινότητες στα νότια Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι νέοι περιορισμοί σημαίνουν ότι από τη Χάιφα και προς τα βόρεια οι συγκεντρώσεις περιορίζονται σε 30 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 300 σε εσωτερικούς χώρους.

Είπαν επίσης ότι η μετάβαση στη δουλειά θα επιτρέπεται εφόσον υπάρχει προστατευμένος χώρος (καταφύγιο) σε περίπτωση επίθεσης με ρουκέτες. Τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν, επίσης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι προστατευμένοι χώροι, ανέφερε το HFC.

Δεν υπάρχουν αλλαγές νότια της Χάιφα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με βάση τις επερχόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του IDF Ντάνιελ Χαγκάρι αρνήθηκε να δεσμευτεί είτε για πλήρη εισβολή στο βόρειο Λίβανο άμεσα είτε ότι ο IDF θα απέφυγε από αυτό.

Ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ: Επλήγησαν πάνω από 180 στόχους

Πάνω από 180 στόχοι της Χεζμπολάχ έπληξε μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ, συνεχίζοντας το σφυροκόπημα με πυροβολικό και αεροπορία στον Νότιο Λίβανο.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «χτύπησε τουλάχιστον 400 εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι για άμεση χρήση, πλήττοντας στόχους στο έδαφος του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

Ο Ισραηλινός Στρατός τόνισε ότι «θα συνεχίσει να επιχειρεί για να διαλύσει και να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Επίσης, ο εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε την αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ, από τη Χάιφα προς τα σύνορα με τον Λίβανο. Συναθροίσεις μέχρι 30 ατόμων, εργασία και εκπαίδευση μόνο αν υπάρχει καταφύγιο κοντά. Οι αλλαγές στο Homefront Command έρχονται μετά τις πληροφορίες ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται για νέο γύρο επιθέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισραηλινά πλήγματα στην ευρεία περιοχή του νότιου και ανατολικού Λιβάνου το Σάββατο, λέγοντας ότι προκάλεσαν επίσης δασικές πυρκαγιές.

Πυρκαγιές ξέσπασαν και στο βόρειο Ισραήλ, αφού η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε πολλαπλά κύματα ρουκετών προς το ισραηλινό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου του στόχου των στρατώνων Beit Hillel, με ρουκέτες Katyusha. Ο Ισραηλινός Στρατός είπε νωρίτερα ότι περίπου 90 βλήματα εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα πάντα με λιβανέζικα ΜΜΕ, μέσα σε μία ώρα αναφέρθηκαν περισσότερα από 100 χτυπήματα από την ισραηλινή αεροπορία.

IDF: Αυτοί είναι οι διοικητές της Χεζμπολάχ που «εξουδετερώθηκαν» μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ

Τα ονόματα και τις φωτογραφίες των διοικητών της Χεζμπολάχ που «εξουδετερώθηκαν» από την πυραυλική επίθεση στη Βηρυτό, μαζί με τον νούμερ 2 της οργάνωσης Ιμπραχίμ Ακίλ, έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός θεωρεί καίριο το πλήγμα κατά της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα που είχε συγκεντρωθεί για συμβούλιο στη Βηρυτό, οργάνωνε νέα επίθεση ανάλογη της 7ης Οκτωβρίου, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο όνομα του Αμπού Χασάν Σαμίρ, ο οποίος εμφανίζεται ως ο βασικός εκπαιδευτής των αντρών της Δύναμης Ραντβάν την τελευταία τουλάχιστον 10ετία. Σημειώνεται δε, πως ήταν ένας από τους κύριους εμπνευστές της επιχείρησης που σχεδιαζόταν από τη Χεζμπολάχ, για εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε ο IDF, οι βασικοί διοικητές της δύναμης Radwan που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν οι εξής:

-Ο Samer Abdul-Halim Halawi, διοικητής της παράκτιας περιοχής

-Ο Abbas Sami Maslamani, διοικητής της περιοχής Qanas

-Ο Abdullah Abbas Hajazi, διοικητής της περιοχής Ramim Ridge

-Ο Muhammed Ahmad Reda, διοικητής της περιοχής Al-Khiam

-Ο Χασάν Χουσεΐν Μάντι, διοικητής της περιοχής Mount Dov

-Ο Χασάν Γιουσέφ Αμπάντ Αλσατάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της Δύναμης Ραντβάν. Οδήγησε και προώθησε όλες τις επιχειρήσεις πυραύλων της δύναμης.

-Ο Hussein Ahmad Dahraj, Αρχηγός του Επιτελείου της Δύναμης Radwan, σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση. Ασχολήθηκε με τη μεταφορά όπλων και την ενίσχυση της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

