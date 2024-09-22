Λογαριασμός
Κατέρρευσε κτήριο έξω από τη Νάπολη μετά από έκρηξη - Νεκρά δύο παιδιά (Φωτογραφίες)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν διασωθεί ο πατέρας και ένα από τα παιδιά της 5μελους οικογένειας - Επιχειρείται ο απεγκλωβισμός της μητέρας και μίας ηλικιωμένης  

UPDATE: 11:19
Νάπολη

Διαρροή φυσικού αερίου σε σπίτι ηλικιωμένου προκάλεσε τη νύχτα έκρηξη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση διώροφου κτηρίου στην επαρχία της Νάπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή Σαβιάνο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στον πρώτο όροφο ζούσε πενταμελής οικογένεια, ζευγάρι με τρία παιδιά. Καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια και πυροσβέστες επιχειρούν για τη διάσωσή τους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, από τα ερείπια ανασύρθηκαν ζωντανοί ο πατέρας και το 2χρονο αγοράκι της οικογένειας, ωστόσο, από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους τα δύο αδέλφια του, τεσσάρων και έξι ετών. Το αγοράκι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάταγμα του μηριαίου οστού, ενώ ο πατέρας του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Cardarelli». 

Έως αυτή την ώρα, επιχειρείται ο απεγκλωβισμός της μητέρας και της ηλικιωμένης γυναίκας που διέμενε στον επάνω όροφο. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

