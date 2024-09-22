Διαρροή φυσικού αερίου σε σπίτι ηλικιωμένου προκάλεσε τη νύχτα έκρηξη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση διώροφου κτηρίου στην επαρχία της Νάπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή Σαβιάνο.

La tragedia di Saviano, altre immagini pic.twitter.com/4fbkbOXmsH September 22, 2024

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στον πρώτο όροφο ζούσε πενταμελής οικογένεια, ζευγάρι με τρία παιδιά. Καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια και πυροσβέστες επιχειρούν για τη διάσωσή τους.

❌ #Napoli, esplosione e crollo dopo le 7 di un’abitazione di 2 piani a Saviano: i #vigilidelfuoco hanno recuperato padre e neonato in vita, i corpi purtroppo senza vita di altri due figli. In corso ricerca anche con cinofili della mamma e di un’altra signora [#22settembre 10:00] pic.twitter.com/XoDeQjLGZy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 22, 2024

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, από τα ερείπια ανασύρθηκαν ζωντανοί ο πατέρας και το 2χρονο αγοράκι της οικογένειας, ωστόσο, από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους τα δύο αδέλφια του, τεσσάρων και έξι ετών. Το αγοράκι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κάταγμα του μηριαίου οστού, ενώ ο πατέρας του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Cardarelli».

🔴 #Napoli Morta una bambina di 4 anni nel crollo della palazzina a #Saviano. Estratti vivi il papà e uno dei fratelli. Sotto le macerie ancora la mamma della piccola vittima, il terzo dei tre fratellini e l'anziana che vive al secondo piano, da cui sarebbe scaturita l'esplosione pic.twitter.com/NsMQumcOS7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 22, 2024

Έως αυτή την ώρα, επιχειρείται ο απεγκλωβισμός της μητέρας και της ηλικιωμένης γυναίκας που διέμενε στον επάνω όροφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

