Οι Φιλιππίνες και η Κίνα αντάλλαξαν σήμερα κατηγορίες έπειτα από τη σύγκρουση σκαφών της ακτοφυλακής τους στη Νότια Σινική Θάλασσα με την κάθε πλευρά να ισχυρίζεται ότι η άλλη πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς στη διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη σύγκρουση που σημειώθηκε στον Ύφαλο Σαμπίνα, ο οποίος στις Φιλιππίνες ονομάζεται Ύφαλος Εσκόντα, ενώ αυτό είναι το πέμπτο περιστατικό αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ναυτικές και τις εναέριες δυνάμεις των δύο χωρών στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι το πλοίο τους, το Teresa Magbanua, υπέστη σοβαρές ζημιές όταν εμβολίστηκε τρεις φορές από το πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής σήμερα το πρωί.

Από την πλευρά της η κινεζική ακτοφυλακή επέρριψε την ευθύνη για το περιστατικό στις Φιλιππίνες.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα οι Φιλιππίνες κατηγόρησαν το Πεκίνο για δύο ξεχωριστά περιστατικά στα οποία κινεζικά αεροσκάφη φέρεται να εκτόξευσαν φωτοβολίδες σε αεροσκάφη τους που περιπολούσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Δύο άλλα περιστατικά παρενόχλησης της κινεζικής ακτοφυλακής εναντίον πλοίων των Φιλιππίνων σε διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή καταγράφηκαν μέσα στον Αύγουστο.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στις Φιλιππίνες καταδίκασε σήμερα τις πολλαπλές επικίνδυνες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Κίνα, περιλαμβανομένου του σημερινού επεισοδίου.

Η Κίνα, η οποία διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, πραγματοποιεί όλο και πιο επιθετικές ενέργειες στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, έχει αψηφίσει απόφαση του 2016 από το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης το οποίο δικαίωσε το Φιλιππίνες στην πολυετή τους διαμάχη με την Κίνα στην Νότια Σινική Θάλασσα.

Το Βιετνάμ, η Μαλαισία, το Μπρουνέι και η Ταϊβάν επίσης έχουν διεκδικήσεις στην περιοχή, η οποία φέρεται ότι είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.