«Αγγούρια γιοκ» στην Ισλανδία λόγω… TikTok

Παίρνεις ένα κυλινδρικό πλαστικό δοχείο και το γεμίζεις με λεπτοκομμένες φέτες αγγουριού. Μετά ρίχνεις κομματάκια κρέατος ή σολομού, μαρούλι, σάλτσα, κρεμμύδι, τριμμένο τυρί, κλείνεις το καπάκι, το κουνάς να ανακατευτούν καλά τα υλικά και… έτοιμο! Μόλις έφτιαξες κάτι «τρελά νόστιμο», όπως λέει μπουκωμένος ο Λόγκαν Μόφιτ, ένας Καναδός σταρ του TikTok με περίπου έξι εκατομμύρια ακολούθους. Ο The Cucumber Guy, όπως είναι πλέον το παρατσούκλι του, ποστάρει βίντεο με διάφορες συνταγές με κύριο συστατικό το αγγούρι – και μπορεί να πετύχει ακόμη και 30 εκατομμύρια προβολές.

Έλλειψη αγγουριών λόγω TikTok

Γύρω στα 4.000 χιλιόμετρα μακριά από την Οττάβα, εκεί όπου μένει ο Μόφιτ, τα βίντεο του TikToker έγιναν αιτία προβλημάτων. Μέχρι πρότινος η Ισλανδία ήταν γνωστή κυρίως για την εντυπωσιακή της φύση, τα ηφαίστειά της και λιγότερο για το γεγονός ότι οι περίπου 400.000 κάτοικοι της χώρας έχουν εμμονή… με τα αγγούρια. Η Ισλανδία παράγει ετησίως 6 εκατομμύρια αγγούρια – 15 αγγούρια ανά κάτοικο δηλαδή.



Τους τελευταίους μήνες όμως τα βίντεο του Μόφιτ, τα οποία έχουν προωθήσει και διάφοροι Ισλανδοί influencers, έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για αγγούρια, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί πια η παραγωγή. Και πλέον κανένα σούπερ μάρκετ δεν έχει αγγούρια σε ολόκληρη τη χώρα – γι’ αυτό και οι Ισλανδοί πρόκειται τώρα να ξεκινήσουν εισαγωγές από την Ολλανδία.

Οι μόδες πάνε κι έρχονται

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας influencer των social media προκαλεί ένα τεράστιο hype για κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο – αν και μέχρι τώρα αυτές οι μόδες δεν κατέληγαν να επηρεάσουν ολόκληρες χώρες.



Το 2023 ένας food blogger πόσταρε πολύχρωμα γεμιστά κρουασάν από έναν φούρνο της Νέας Υόρκης – και παρ' ότι το κάθε κρουασάν κόστιζε σχεδόν 10 δολάρια, η πελατεία του φούρνου πολλαπλασιάστηκε ραγδαία: κάθε μέρα σχηματίζονταν ουρές έξω από το κατάστημα.



Τον Ιανουάριο του 2024 ο Ελβετός influencer Στιβ Μέρσον ανακοίνωσε μέσω TikTok πως θα μοίραζε δωρεάν ντονέρ σε ένα σνακ-μπαρ στη Ζυρίχη. Ο χαμός που ακολούθησε ήταν τόσο μεγάλος, ώστε μετά από δύο ώρες επενέβη η αστυνομία για να διαλύσει τη συγκέντρωση.



Οι food bloggers γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πολλοί TikTokers που ανεβάζουν τα δικά τους, ενίοτε κάπως… εκκεντρικά πιάτα – όπως αυτά του Γερμανού influencer Πολ Κουκς, ο οποίος αρέσκεται να χρησιμοποιεί συχνά ωμό κρέας. Έτσι, οι food bloggers «χτίζουν» σταδιακά ένα πιστό fan base, το οποίο δοκιμάζει και προωθεί τις συνταγές τους.

Όλο και πιο ασυνήθιστες συνταγές

Όλα τα food hypes έχουν ένα κοινό: εμφανίζονται σχετικά ξαφνικά και εξαφανίζονται εξίσου γρήγορα. Ίσως γι' αυτό και οι διάφορες ισλανδικές ενώσεις που πλήττονται από την υπερκατανάλωση αγγουριών αντιδρούν μέχρι στιγμής μάλλον ψύχραιμα. Μία εκπρόσωπος της ισλανδικής Ένωσης Αγροτών διαβεβαίωσε πως το αργότερο σε μία εβδομάδα η προσφορά αγγουριών στη χώρα θα έχει αποκατασταθεί.



Η επιτυχία που έχει γνωρίσει ο Cucumber Guy του έχει επιτρέψει να γίνεται ολοένα και πιο… πειραματικός. Σε ένα από τα τελευταία του βίντεο με μία συνταγή αγγουροσαλάτας, ο Μόφιτ χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων και μαρμελάδα φράουλα, φυστικοβούτυρο και μέλι. Τουλάχιστον είναι μάλλον απίθανο να γνωρίσει και αυτή η συνταγή τόσο πρωτοφανή επιτυχία, ώστε να καταλήξει η Ισλανδία να μην έχει ούτε καν μέλι.



