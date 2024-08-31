Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση για την ανάπτυξη αμερικανικών εταιρειών συντήρησης στρατιωτικού υλικού (contractors) στην Ουκρανία για τη συντήρηση του δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επέλεξε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, αφού η Ουκρανία έχασε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος F-16 που παρέλαβε από δυτικούς συμμάχους νωρίτερα αυτό το μήνα.

Στις 28 Αυγούστου, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ότι το F-26 είχε συντριβεί κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η συζήτηση για την αποστολή Αμερικανών αμάχων σε μια χώρα που μάχεται με τις ρωσικές δυνάμεις για να βοηθήσει στη συντήρηση του δυτικού εξοπλισμού είχε ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες του πολέμου, αλλά πρόσφατα έγινε πιο έντονη με την πολυαναμενόμενη άφιξη των F-16 στην Ουκρανία. Τα πρώτα έξι από τα 80 αεροσκάφη F-16 έφτασαν στην Ουκρανία στα τέλη Ιουλίου.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξέτασε την πρόταση για αποστολή εταιρειών συντήρησης στην Ουκρανία για τα μαχητικά F-16 και άλλων στρατιωτικών όπλων, αλλά οι υπηρεσίες πληροφοριών την έκριναν πολύ επικίνδυνη προς το παρόν, ανέφεραν αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση, αναφέρει η Wall Street Journal. Αντίθετα, ελπίζουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν περισσότερη -και ίσως ολόκληρη- την ευθύνη για τη συντήρηση των F-16.

«Οι υπηρεσίες των πληροφοριών εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την προοπτική της Ρωσίας να βάλει στο στόχαστρο Αμερικανούς εργολάβους στην Ουκρανία», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η διοίκηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών εταιρειών συντήρησης στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία στο μέλλον, αλλά δεν αναμένεται να πάνε εκεί σύντομα.

«Αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε, αλλά δεν έχουμε πάρει αποφάσεις», δήλωσε ο Σον Σάβετ, κύριος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σε δήλωσή του, σχετικά με την πρόταση για αποστολή Αμερικανών εργολάβων στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, η Ουκρανία έχασε το πρώτο της F-16 κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αποκαλύψει την αιτία της συντριβής, η οποία σκότωσε έναν επιφανή πιλότο, και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το αμερικανικού σχεδιασμού αεροσκάφος παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και απαιτεί συντήρηση και άλλη υποστήριξη υψηλής εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων ωρών υπηρεσίας για κάθε ώρα πτήσης. Δεκάδες μέλη του προσωπικού υποστήριξης εργάζονται συνήθως για κάθε μαχητικό.

Ενώ το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι ελπίζει ότι οι Ουκρανοί μπορούν να διατηρήσουν τα F-16, όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, βασίζονται σε κάποιο βαθμό σε ιδιωτικές εταιρείες και το προσωπικό τους για να βοηθήσουν στην υποστήριξη των πολύπλοκων μαχητικών.

Η συντήρηση των πολεμικών αεροσκαφών θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας στο έδαφός της. Χωρίς πολιτικούς εργολάβους που συντηρούν τα αεροπλάνα -όπως η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων- η Ουκρανία θα δυσκολευτεί να διατηρήσει λειτουργικά τα αεροπλάνα που παρέχονται από τη Δύση.

Η απροθυμία της κυβέρνησης Μπάιντεν να στείλει Αμερικανούς εργολάβους στην Ουκρανία για να υποστηρίξουν αμερικανικό και άλλο δυτικό εξοπλισμό αντανακλά τη μεγαλύτερη συζήτηση σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εκεί.

Πηγή: skai.gr

