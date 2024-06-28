Λογαριασμός
Χάος στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί- Κατέρρευσε οροφή – Τουλάχιστον ένας νεκρός - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι σιδερένιοι πυλώνες καταπλάκωσαν ανθρώπους που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο, ακόμα και μέσα στα παρκαρισμένα οχήματά τους

νεο δελχί

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν σήμερα νωρίς το πρωί την κατάρρευση τμήματος οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις. 

Ένα τμήμα του θόλου κατέρρευσε στο τμήμα των αναχωρήσεων στο τερματικό 1 του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί στις πέντε το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του στο Χ.

Οι σιδερένιοι πυλώνες καταπλάκωσαν ανθρώπους που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο, ακόμα και μέσα στα παρκαρισμένα οχήματά τους. 

νεο δελχί

«Προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζεται για την παροχή όλης της απαραίτητης βοήθειας, αλλά και ιατρικής συνδρομής σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Τοπικά μέσα και χρήστες του Χ αναφέρουν ότι εκτός από τον έναν νεκρό υπάρχουν άλλοι 6 τραυματίες, κάποιοι σοβαρά. 

Οι αρχές ακύρωσαν πτήσεις από τον τερματικό σταθμό και ο χώρος έχει αποκλειστεί. 

Πηγή: skai.gr

