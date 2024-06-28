Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν σήμερα νωρίς το πρωί την κατάρρευση τμήματος οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις.

At least six people were injured after a portion of the roof collapsed on cars, including taxis, amid heavy rains at Terminal-1 of New Delhi's Indira Gandhi International Airport (IGIA) on Friday with four firefighter teams from airport and Delhi fire service rushed to the spot pic.twitter.com/8JNjdJNKbM June 28, 2024

Ένα τμήμα του θόλου κατέρρευσε στο τμήμα των αναχωρήσεων στο τερματικό 1 του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί στις πέντε το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του στο Χ.

Οι σιδερένιοι πυλώνες καταπλάκωσαν ανθρώπους που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο σημείο, ακόμα και μέσα στα παρκαρισμένα οχήματά τους.

«Προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζεται για την παροχή όλης της απαραίτητης βοήθειας, αλλά και ιατρικής συνδρομής σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Τοπικά μέσα και χρήστες του Χ αναφέρουν ότι εκτός από τον έναν νεκρό υπάρχουν άλλοι 6 τραυματίες, κάποιοι σοβαρά.

Roof Collapse at Delhi Airport's Terminal-1 Results in Injuries and Departure Delays



In a recent incident at New Delhi's Indira Gandhi International Airport (IGIA), a roof collapse at Terminal-1 has caused chaos. The collapse, which occurred around 5.30 am today, not only… pic.twitter.com/AaRY9KKP5G — Gaurav Virendra Agrawal (@GauravVirendraA) June 28, 2024

Condition of Delhi Airport Terminal 1 after first rain.



At least six people were injured after a portion of the roof collapsed on cars, including taxis, amid heavy rains at Terminal-1 of New Delhi's Indira Gandhi International Airport (IGIA)



Seems like everything is leaking… pic.twitter.com/7pFrybTTI2 — Mahua Moitra Fans (@MahuaMoitraFans) June 28, 2024

Οι αρχές ακύρωσαν πτήσεις από τον τερματικό σταθμό και ο χώρος έχει αποκλειστεί.

Πηγή: skai.gr

