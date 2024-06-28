Της Αθηνάς Παπακώστα

Σήμερα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε το πρώτο ντιμπέιτ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ανάμεσα σε Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ.

Ολόκληρος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο θα ορίσουν το μέλλον του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη μετρά αντίστροφα για τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία αυτή την Κυριακή, 30 Ιουνίου. Στην πραγματικότητα, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» κρατά την ανάσα της για τον δεύτερο γύρο, στις 7 Ιουλίου, όταν θα παιχτούν όλα για όλα και, ενδεχομένως, η δεύτερη πράξη του γαλλικού δράματος θα σηκώσει αυλαία.

Η Μαρίν Λεπέν είναι πιο κοντά στην εξουσία από ποτέ. Το ακροδεξιό της κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» ήταν ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου με την κυβερνώσα παράταση του Εμανουέλ Μακρόν να καταποντίζεται και τον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλλίας να επιλέγει είτε… σατανικά, είτε… απελπισμένα να οδηγήσει τη χώρα του στις κάλπες.

Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη Γαλλία η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση εδραιώνεται στην πρώτη θέση αλλά χωρίς να φαίνεται ασφαλές να πει κανείς ότι συγκεντρώνει και τον απαιτούμενο πολύτιμο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό κυβέρνησης απόλυτης πλειοψηφίας.

Η πιθανή όμως άνοδος της άκρας δεξιάς στην εξουσία μπορεί να αποδειχτεί σχεδόν καταστροφική για την επόμενη ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτοντας ερωτήματα για τον ρόλο της Γαλλίας στις Βρυξέλλες αλλά και για τη δυνατότητα της Ένωσης να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να τις φέρνει εις πέρας.

Η Εθνική Συσπείρωση οραματίζεται μία «Ευρώπη των Εθνών» όπου μέρος της εξουσίας θα επιστρέψει πίσω στα Κράτη – Μέλη, ενώ είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ.

Αντιστοίχως, η (αντι)ευρωπαϊκή ατζέντα του ακροδεξιού κόμματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον κοινό δανεισμό για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας ή και το εγχείρημα της πράσινης μετάβασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γαλλία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ. Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης αλλά, όπως αναδεικνύει και η βρετανική The Guardian, για το άλλο μισό της ζωτικής σημασίας γαλλο-γερμανικής ατμομηχανής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γιατί η επόμενη ημέρα στο μπλοκ των «27» θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, εάν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν βρεθεί για πρώτη φορά στην εξουσία.

Οι πολιτικές επιπτώσεις ακόμη και της παραμικρής μετακίνησης της Γαλλίας μακριά από τις Βρυξέλλες θα είναι σοβαρές, λένε αναλυτές.

Από την πλευρά της, η Εθνική Συσπείρωση έχει ήδη κάνει μερικά, μικρά, βήματα πίσω σε ορισμένες πολιτικές αποφεύγοντας την ευθεία σύγκρουση με τις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος ηγείται ως πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης, τόνισε πως μία κυβέρνησή του θα προωθήσει περισσότερο «ρεαλιστικές και αξιόπιστες» οικονομικές πολιτικές και δεν θα αποδυναμώσει τη φωνή της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες καραδοκούν. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας είναι στο στόχαστρο και το χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 111% και αναμένεται να αποτελέσει βαρίδι στην τυχόν προσπάθεια υλοποίησης των υποσχέσεων Μπαρντελά-Λεπέν προς τους Γάλλους ψηφοφόρους. Ήδη η Κομισιόν, αναμένεται από το φθινόπωρο να ανακοινώσει τις κατευθυντήριες γραμμές της με τη Γαλλία να έχει ήδη τεθεί όμως σε τροχιά υπερβολικού ελλείμματος.

