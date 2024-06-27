HΠΑ: Καταγγέλλουν «πυρηνική κλιμάκωση» από Ιράν- Κυρώσεις σε πετρέλαια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν σήμερα την "πυρηνική κλιμάκωση" του Ιράν και ως απάντηση ανακοίνωσαν κυρώσεις με στόχο να πληγεί ο πετρελαϊκός του τομέας, την παραμονή των προεδρικών εκλογών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι Ιρανοί ψηφίζουν αύριο, Παρασκευή, για την αντικατάσταση του εκλιπόντα προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε στη συντριβή ελικοπτέρου του τον Μάιο.

"Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, το Ιράν ανακοίνωσε μέτρα που αποσκοπούν στην περαιτέρω επέκταση του πυρηνικού του προγράμματος με τρόπους που δεν έχουν αξιόπιστο ειρηνικό σκοπό", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου. "Παραμένουμε προσηλωμένοι να μην αφήσουμε ποτέ το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της εθνικής ισχύος για να εξασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα".

"Τα μέτρα που έλαβε το Ιράν για να αυξήσει την ικανότητά του στον εμπλουτισμό είναι ακόμη πιο ανησυχητικά δεδομένου ότι το Ιράν συνεχίζει να μη συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ότι δηλώσεις "Ιρανών αξιωματούχων αφήνουν να εννοηθεί πως το πυρηνικό δόγμα του Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει", πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις που ελήφθησαν "ως απάντηση στην πυρηνική κλιμάκωση" της Τεχεράνης στοχοθετούν τρεις ναυτιλιακές εταιρίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Οι κυρώσεις στοχοθετούν επίσης 11 πλοία που συνδέονται με αυτές τις τρεις εταιρίες τα οποία γίνονται δεσμευμένα αγαθά.

Οι εν λόγω τρεις ναυτιλιακές εταιρίες είναι η Sea Route Ship Management, η Almanac Ship Management και η Al Anchor Ship Management.

Ο ΔΟΑΕ δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιράν συνεχίζει να αυξάνει τις πυρηνικές του ικανότητες, εμπλουτίζοντας ουράνιο έως το υψηλό επίπεδο του 60% ενώ συνεχίζει να συσσωρεύει μεγάλα αποθέματα ουρανίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικές δυνάμεις φοβούνται μήπως η Τεχεράνη προσπαθεί να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, κάτι που αρνείται το Ιράν.

Την Τρίτη, η Ουάσινγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος ενός παράλληλου τραπεζικού δικτύου που συνδέεται με το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν και στοχεύει στην παράκαμψη των κυρώσεων και στην παροχή πρόσβασης στο διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις σημαίνουν ότι αυτές οι οντότητες δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένες να πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι τα ενδεχόμενα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν δεσμευτεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.