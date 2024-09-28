Νεκρός ο Νασράλα: Πανηγυρισμοί σε παμπ στο Τελ Αβίβ – Βίντεο 

Ένα βίντεο από ισραηλινούς που πανηγυρίζουν μέσα σε παμπ στο Τελ Αβιβ για τον θάνατο χθες του ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό, κάνει το γύρο του διαδικτύου.
Με ψηλά τα χέρια και κρατώντας πυροτεχνήματα, οι θαμώνες του κλαμπ χορεύουν και τραγουδούν: «Γιάλα για Νασράλα, θα σε τσακίσουμε ινσαλάχ, θα σε επιστρέψουμε στον Αλλάχ, μ ε ολόκληρη τη Χεζμπολάχ».
Celebrations in a Tel Aviv pub 👇— Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 27, 2024
They are singing:
“Yalla ya Nasrallah,
We will f*ck you Inshallah,
We will return you to Allah,
With the entire Hezbollah” 🎶
pic.twitter.com/aoVTTLh7lz
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν επίσης βίντεο από πανηγυρισμούς και στη Συρία.
Syrians in northwest Syria are celebrating rumors of Nasrallah killing in Beirut. pic.twitter.com/CmJKRXTe0d— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) September 27, 2024
Syrians are handing out sweets and celebrating the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah (his death is not officially confirmed) pic.twitter.com/57RGDoBYWr— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) September 27, 2024
Ισραηλινoί αξιωματούχοι και μμε ανέφεραν ότι ο Χασάν Νασράλα πρέπει να θεωρείται νεκρός, ωστόσο, η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τον θάνατο του ηγέτη της. Μάλιστα, πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση, είπε ότι ο 64χρονος Νασράλα είναι καλά.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο ελέγχεται από το Σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε επίσης ότι ήταν ζωντανός.
