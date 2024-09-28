Νεκρός ο Νασράλα: Πανηγυρισμοί σε παμπ στο Τελ Αβίβ – Βίντεο 

Λογαριασμός
Πανηγυρισμοί σε παμπ στο Τελ Αβίβ για τον θάνατο του Νασράλα – Βίντεο 

Οι θαμώνες του κλαμπ χορεύουν και τραγουδούν: «Γιάλα για Νασράλα, θα σε τσακίσουμε ινσαλάχ, θα σε επιστρέψουμε στον Αλλάχ, με ολόκληρη τη Χεζμπολάχ»

Ένα βίντεο από ισραηλινούς που πανηγυρίζουν μέσα σε παμπ στο Τελ Αβιβ για τον θάνατο χθες του ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό, κάνει το γύρο του διαδικτύου. 

Με ψηλά τα χέρια και κρατώντας πυροτεχνήματα, οι θαμώνες του κλαμπ χορεύουν και τραγουδούν: «Γιάλα για Νασράλα, θα σε τσακίσουμε ινσαλάχ, θα σε επιστρέψουμε στον Αλλάχ, μ ε ολόκληρη τη Χεζμπολάχ». 

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν επίσης βίντεο από πανηγυρισμούς και στη  Συρία.

Ισραηλινoί αξιωματούχοι και μμε ανέφεραν ότι ο Χασάν Νασράλα πρέπει να θεωρείται νεκρός, ωστόσο, η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τον θάνατο του ηγέτη της. Μάλιστα, πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση, είπε ότι ο 64χρονος Νασράλα είναι καλά.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο ελέγχεται από το Σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε επίσης ότι ήταν ζωντανός. 

