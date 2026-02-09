Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), κοινοπραξία Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, κινδυνεύει με κατάρρευση σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Αξιωματούχος με γνώση των απόψεων του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η ανακοίνωση για το τέλος του προγράμματος είναι πλέον πιο πιθανή από μια επανεκκίνησή του».

Γάλλος βουλευτής με αρμοδιότητα σε θέματα αμυντικής πολιτικής συμμερίζεται την ανησυχία για το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής του FCAS.

Το πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), που αναπτύσσεται από κοινού από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, δήλωσαν στο Politico τέσσερις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σε Παρίσι και Βερολίνο.

«Η ανακοίνωση για το τέλος του προγράμματος είναι πλέον πιο πιθανή από μια επανεκκίνησή του», ανέφερε την Παρασκευή αξιωματούχος που γνωρίζει τις θέσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Την εκτίμηση αυτή συμμερίστηκε, σε ξεχωριστή τοποθέτηση, και Γάλλος βουλευτής που ασχολείται με ζητήματα αμυντικής πολιτικής.

«Το FCAS είναι νεκρό, όλοι το γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν θέλει να το πει ανοιχτά», δήλωσε ο βουλευτής.

Η αποτυχία του εμβληματικού προγράμματος συνεργασίας των τριών χωρών για την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς, σε συνδυασμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα “combat cloud”, θα αποτελέσει σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Μακρόν εγκαινίασε προσωπικά το πρόγραμμα το 2017, μαζί με την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, ωστόσο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο έχει περιέλθει σε παράλυση λόγω βιομηχανικών αντιπαραθέσεων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει για μήνες σενάρια σχετικά με το μέλλον του.

Μια κατάρρευση του FCAS θα έστελνε «αρνητικό μήνυμα, γι’ αυτό και ο Μακρόν πιέζει να σωθεί», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Το γραφείο Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης και το γαλλικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Politico.

Ωστόσο, Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημοσίως ότι εξακολουθούν να επιθυμούν την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσπαθήσουμε να σώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε» δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ο νέος επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας προμηθειών όπλων, Πατρίκ Παγιού.

Τα προβλήματα που περιβάλλουν το FCAS αναδεικνύουν επίσης τις δυσκολίες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, την ώρα που η ήπειρος επιταχύνει τον επανεξοπλισμό της ενάντια στη Ρωσία και τη στρατιωτική αναδίπλωση των ΗΠΑ.

Το επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος έχει μετατραπεί στο βασικό σημείο τριβής ανάμεσα στις Dassault και Airbus, με σκληρές αντιπαραθέσεις για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο, ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα μοιραστεί το έργο, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται λύση. Η Dassault ζητά μεγαλύτερο έλεγχο στην ανάπτυξη του Next Generation Fighter (NGF), που αποτελεί κομβικό τμήμα του προγράμματος FCAS.

Εδώ και μήνες, Γαλλία και Γερμανία προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Είχαν θέσει προθεσμία την 17η Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου, την οποία ωστόσο άφησαν να παρέλθει χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.

Αυτή η απαισιόδοξη εικόνα διαμορφώνεται την ώρα που το Βερολίνο σκέφτεται σοβαρά να αλλάξει γραμμή.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς και αξιωματούχους της βιομηχανίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξετάζει μια σειρά επιλογών, από τον διαχωρισμό του επανδρωμένου μαχητικού σε δύο εθνικά προγράμματα έως την πλήρη αποχώρηση της Γερμανίας από το πρόγραμμα.

Ο Μερτς έχει μεταφέρει αυτές τις σκέψεις σε απεσταλμένους που επισκέφθηκαν το Παρίσι, ανέφεραν δύο Γερμανοί αξιωματούχοι που εργάζονται στον τομέα της άμυνας, ωστόσο το Βερολίνο εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα ανακοινώσει μια τέτοια απόφαση.

Τα προβλήματα γύρω από το FCAS έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα Global Combat Air Programme (GCAP), με επικεφαλής την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Σύμφωνα με σύο Ευρωπαίους αξιωματούχους στον τομέα της άμυνας, που επ[ικαλείται το Politico, το Βερολίνο έχει διερευνήσει διακριτικά πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια ενδεχόμενη συμμετοχή του στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε ανοιχτή στο ενδεχόμενο ένταξης της Γερμανίας στο GCAP, όταν ο Μερτς έθεσε το ζήτημα της πιθανής συμμετοχής του Βερολίνου σε συνάντησή τους τον περασμένο μήνα.

Μετά τα δημοσιεύματα ότι η Γερμανία εξετάζει τη συμμετοχή της στο ανταγωνιστικό Global Combat Air Programme, ο Γάλλος πρόεδρος απέστειλε επιστολή στον Μερτς ζητώντας τη θέση του για το FCAS, σύμφωνα με τη Le Parisien. Οι δύο ηγέτες ενδέχεται να συζητήσουν το ζήτημα στο περιθώριο της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Στο Βερολίνο, Γερμανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η Γερμανία εξακολουθεί να επιθυμεί τη διατήρηση μέρους του προγράμματος, ιδίως του κοινού combat cloud και άλλων κοινών συστημάτων, ακόμη και αν το πρόγραμμα καταλήξει σε δύο διαφορετικά εθνικά μαχητικά αεροσκάφη.



