Ρούμπιο: «Άδικη» η καταδίκη του Τζίμι Λάι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τις κινεζικές αρχές προχωρήσουν στην «αποφυλάκιση υπό όρους για ανθρωπιστικούς λόγους» του μεγιστάνα των ΜΜΕ

Ρούμπιο

Η καταδίκη του μεγιστάνα των ΜΜΕ του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι, αποτελεί μια «άδικη και τραγική κατάληξη» της υπόθεσης δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κάλεσε μάλιστα τις κινεζικές αρχές προχωρήσουν στην «αποφυλάκιση υπό όρους για ανθρωπιστικούς λόγους» του Λάι.

Ο Λάι καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε 20 χρόνια φυλάκιση, απόφαση που βάζει τέλος στη μεγαλύτερη υπόθεση εθνικής ασφάλειας που έχει απασχολήσει ποτέ το Χονγκ Κονγκ και η οποία προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία για την καταστολή των ελευθεριών από το Πεκίνο στην πρώην βρετανική αποικία.
 

