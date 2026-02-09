Ρούμπιο: «Άδικη» η καταδίκη του Τζίμι Λάι

Η καταδίκη του μεγιστάνα των ΜΜΕ του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι, αποτελεί μια «άδικη και τραγική κατάληξη» της υπόθεσης δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κάλεσε μάλιστα τις κινεζικές αρχές προχωρήσουν στην «αποφυλάκιση υπό όρους για ανθρωπιστικούς λόγους» του Λάι.

Ο Λάι καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε 20 χρόνια φυλάκιση, απόφαση που βάζει τέλος στη μεγαλύτερη υπόθεση εθνικής ασφάλειας που έχει απασχολήσει ποτέ το Χονγκ Κονγκ και η οποία προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία για την καταστολή των ελευθεριών από το Πεκίνο στην πρώην βρετανική αποικία.



