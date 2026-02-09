Η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε ισχυρή λαϊκή εντολή για το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της, η επιτυχία της αυτή αποτελεί θετική εξέλιξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον η Ουάσιγκτον μπορεί να τη βοηθήσει να πετύχει.

Η Τακαΐτσι υποστηρίζει μια σημαντική στρατιωτική ενίσχυση της Ιαπωνίας. Πέρα από την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο τουλάχιστον 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, έκανε προεκλογική εκστρατεία υπέρ της επέκτασης επιθετικών στρατιωτικών δυνατοτήτων και της άρσης της απαγόρευσης στις εξαγωγές φονικών όπλων. Η έκταση της νίκης της, που της εξασφαλίζει ισχυρές πλειοψηφίες στο κοινοβούλιο, ενδέχεται ακόμη και να της επιτρέψει να καταργήσει την ειρηνιστική ρήτρα που ενσωματώθηκε στο ιαπωνικό σύνταγμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν το πρόγραμμά της εγκριθεί, η Ιαπωνία θα μπορέσει να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του βάρους της ασφάλειας για την αντιμετώπιση της Κίνας. Επιβεβαιώνοντας τα σχέδιά της να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 19 Μαρτίου, η πρωθυπουργός τόνισε την Κυριακή το «απεριόριστο» δυναμικό της συμμαχίας ΗΠΑ–Ιαπωνίας.

Τα εκλογικά αποτελέσματα αντανακλούν μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση στον ιαπωνικό λαό ότι το Πεκίνο αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Οι πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω από την Τακαΐτσι αφού ήρθε σε άμεση αντιπαράθεση με τον Κινέζο δικτάτορα Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας απερίφραστα ότι μια επίθεση στο αυτοδιοικούμενο νησί της Ταϊβάν θα συνιστούσε άμεση απειλή για την Ιαπωνία.

Η Κίνα αντέδρασε με στρατιωτικές απειλές, δαπανηρά οικονομικά μποϊκοτάζ και υπερθερμασμένη ρητορική. Καθώς οι κομμουνιστικές αρχές περιόρισαν τις εισαγωγές θαλασσινών, αποθάρρυναν τον τουρισμό και απείλησαν να περιορίσουν τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, γραφειοκράτες και επενδυτές παρακάλεσαν την Τακαΐτσι να υποχωρήσει. Εκείνη αρνήθηκε.

Τώρα που οι εκλογές ολοκληρώθηκαν, η μεγαλύτερη πρόκληση για την πρωθυπουργό θα είναι η χρηματοδότηση μιας επεκτατικής οικονομικής ατζέντας. Θέλει να τονώσει τη μακροχρόνια στάσιμη ιαπωνική οικονομία μέσω αυξημένων δαπανών, όμως μια επιθετική βιομηχανική πολιτική ενέχει τον κίνδυνο να ωθήσει το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας σε μη βιώσιμα επίπεδα.

Οι πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος ίσως να υπερέβαλαν, αλλά η υπερβολική σπατάλη σήμερα κινδυνεύει να υπονομεύσει τις επενδύσεις στον στρατό που η ίδια έχει υποσχεθεί.

