Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, φέρεται να ήταν εμμονικός με το σεξ και να διατηρούσε ερωτική σχέση με γυναίκα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, του εξασφάλιζε ερωτικές επαφές ακόμη και με τις συζύγους ανώτατων αξιωματούχων του καθεστώτος.

Πίσω από τα τείχη του προεδρικού μεγάρου στη Δαμασκό, αναδύεται το πορτρέτο ενός αφηρημένου και ματαιόδοξου ηγέτη, περισσότερο απορροφημένου από σεξουαλικές ίντριγκες και παιχνίδια στο κινητό του, παρά από τη διάσωση ενός καθεστώτος που κατέρρεε.

Παράλληλα, ο Άσαντ απομάκρυνε έμπειρους παράγοντες εξουσίας της εποχής του πατέρα του, αντικαθιστώντας τους με νεότερους συνεργάτες αμφίβολης επάρκειας.

Ανάμεσά τους ήταν και η Λούνα αλ-Σιμπλ, πρώην δημοσιογράφος του Al Jazeera, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο στενές συμβούλους του και, σύμφωνα με πολλές πηγές, σε ερωτική του σύντροφο. Η Σιμπλ φέρεται να μεσολαβούσε στην εύρεση άλλων γυναικών για τον Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων συζύγων ανώτερων Σύρων αξιωματικών, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας κλειστής, περιφρονητικής αυλικής κουλτούρας, αποξενωμένης από την κοινωνία.

Τον Ιούλιο του 2024, η Σιμπλ βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της, μια BMW, σε αυτοκινητόδρομο έξω από τη Δαμασκό. Τα κρατικά μέσα έκαναν λόγο για τροχαίο δυστύχημα, ωστόσο οι συνθήκες κρίθηκαν ύποπτες: το όχημα είχε ελάχιστες ζημιές, αλλά το κρανίο της είχε συνθλιβεί. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι το Ιράν διέταξε τη δολοφονία της, κατηγορώντας τη για διαρροή πληροφοριών στο Ισραήλ. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Άσαντ έδωσε την εντολή, όταν εκείνη άρχισε να παρέχει πληροφορίες στη Ρωσία, καθώς η εξουσία του αποδυναμωνόταν. Η αλήθεια παραμένει ασαφής, χαμένη στον αδιαφανή κόσμο των συριακών και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Πρώην αυλικοί και αξιωματικοί περιγράφουν επίσης τον Άσαντ ως εθισμένο στα βιντεοπαιχνίδια, και ειδικά στο Candy Crush, την ώρα που η χώρα κατέρρεε. Σύμφωνα με πρώην στέλεχος της Χεζμπολάχ, περνούσε ώρες κολλημένος στο κινητό του, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές και πολιτικές κρίσεις.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Άσαντ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός, ακόμη και όταν το Ισραήλ εξαπέλυε επιθέσεις σε Συρία και Λίβανο, σκοτώνοντας βασικούς συμμάχους του, μεταξύ των οποίων και τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Η στάση αυτή ενίσχυσε υποψίες στην Τεχεράνη ότι ο Σύρος πρόεδρος διοχέτευε πληροφορίες στο Ισραήλ.

Όταν οι αντάρτες άρχισαν να προελαύνουν προς το Χαλέπι στα τέλη Νοεμβρίου, ο Άσαντ βρισκόταν στη Ρωσία, όπου ο γιος του επρόκειτο να υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή. Καθώς οι άμυνες της πόλης κατέρρεαν, εκείνος παρέμενε στη Μόσχα, προκαλώντας κατάπληξη στους διοικητές του στρατού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν θα πολεμήσει για λογαριασμό του. Όταν ο Άσαντ επέστρεψε τελικά στη Δαμασκό, το Χαλέπι είχε ήδη πέσει.

Το κλίμα στο προεδρικό μέγαρο περιγράφεται ως ένα μείγμα παρακμής και άρνησης. Παρά τις εκκλήσεις ξένων αξιωματούχων για πολιτικές παραχωρήσεις, ο Άσαντ αρνούνταν να απαντήσει, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού.

Στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ οι αντάρτες πλησίαζαν τη Δαμασκό, επίσημη ανακοίνωση διαβεβαίωνε ότι ο πρόεδρος ασκούσε τα «συνταγματικά του καθήκοντα». Στην πραγματικότητα, είχε ήδη διαφύγει. Υπό την κάλυψη της νύχτας, επιβιβάστηκε σε ρωσικό αεροσκάφος και εγκατέλειψε τη χώρα, ενημερώνοντας ελάχιστους συνεργάτες του.

Σήμερα, ο έκπτωτος ηγέτης φέρεται να ζει στη Μόσχα, σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Moscow City, μαζί με τη σύζυγό του Άσμα αλ-Άσαντ, η οποία πάσχει από λευχαιμία, και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η οικογένεια διαθέτει περίπου 20 διαμερίσματα αξίας άνω των 30 εκατ. λιρών.

Ο Άσαντ παραμένει καταζητούμενος από τις νέες αρχές της Συρίας καθώς κατηγορείται για προμελετημένες δολοφονίες, βασανιστήρια και υποκίνηση εμφυλίου πολέμου. Πρώην φίλος της οικογένειας δήλωσε ότι ζει πλέον απομονωμένος, με ελάχιστες επαφές, μελετώντας ρωσικά και επιστρέφοντας στο παλιό του ενδιαφέρον για την οφθαλμολογία, το επάγγελμα στο οποίο είχε εκπαιδευτεί στο Λονδίνο, πριν επιστρέψει απρόσμενα στη Συρία για να αναλάβει την εξουσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.