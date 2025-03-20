Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται να υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα για το κλείσιμο του Υπουργείου Παιδείας, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει μονομερώς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι το υπουργείο δεν θα κλείσει εντελώς, καθώς αυτό απαιτεί κοινοβουλευτική απόφαση, προσθέτοντας ότι μια μικρότερη έκδοση του υπουργείου θα συνεχίσει να διαχειρίζεται «κριτικές λειτουργίες».

Η Λέβιτ είπε ότι αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν το πρόγραμμα φοιτητικών δανείων, τις επιχορηγήσεις Pell, την επιβολή πολιτικών δικαιωμάτων και τα μεγάλα προγράμματα επιχορηγήσεων του Τίτλου I και του IDEA, που βοηθούν στην κάλυψη του κόστους εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρίες. Συνολικά, αυτά τα προγράμματα αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία όσων κάνει το υπουργείο.

«Μειώνουμε δραστικά την κλίμακα και το μέγεθος του υπουργείου», είπε.



Πηγή: The Washington Post

