Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε βουλευτές και εργαζόμενους στο βρετανικό κοινοβούλιο, προειδοποιώντας για νέες απόπειρες κινεζικής κατασκοπείας.

Συγκεκριμένα, η MI5 αποκαλύπτει ότι δύο υπεύθυνοι προσλήψεων χρησιμοποιούν το LinkedIn για να πραγματοποιούν «επαφές σε ευρεία κλίμακα για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών ασφαλείας».

Η ανησυχία αυξάνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα παρόμοια προφίλ που λειτουργούν ως «βιτρίνες» για κατασκοπεία, με την ΜΙ5 να τονίζει ότι η δραστηριότητα κρίνεται «στοχευμένη και εκτεταμένη».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον βρετανικό τύπο, σε ενημέρωση που εστάλη στο κοινοβουλευτικό προσωπικό από τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, αναφέρεται: «Σας γράφω για να επιστήσω την προσοχή σας στη συνημμένη ειδοποίηση κατασκοπείας που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας, MI5, προς την κοινοβουλευτική κοινότητα».

Όπως υπογραμμίζεται στο σχετικό έγγραφο, το Κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS) προσεγγίζει ενεργά άτομα της κοινότητας του Γουέστμινστερ. «Στόχος τους είναι να συλλέξουν πληροφορίες και να προετοιμάσουν το έδαφος για μακροχρόνιες σχέσεις, χρησιμοποιώντας επαγγελματικούς ιστότοπους δικτύωσης, πράκτορες εύρεσης εργασίας και συμβούλους που ενεργούν για λογαριασμό τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ μίλησε με τον Κινέζο ομόλογό της σχετικά με τα παραπάνω, λέγοντάς του ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα που απειλεί τη δημοκρατία δεν θα γίνει ανεκτή.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα ασφαλείας, Νταν Τζάρβις, δήλωσε πριν από λίγο ενώπιον των βουλευτών ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα και προανήγγειλε μία σειρά μέτρων για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών της χώρας.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα The i Paper αποκαλύπτει πως αξιωματούχοι του βρετανικού υπουργείου άμυνας καλούνται να μην πραγματοποιούν ευαίσθητες συνομιλίες ή να συνδέουν τηλέφωνα εργασίας μέσα στα ηλεκτρικά οχήματα που τους παρέχονται από την κυβέρνηση λόγω φόβων κατασκοπείας από την Κίνα.

Αυτοκόλλητα που τοποθετούνται στον στόλο αυτοκινήτων και φορτηγών του υπουργείου άμυνας ενημερώνουν τους επιβάτες ότι «οι συσκευές του υπουργείου άμυνας δεν πρέπει να συνδέονται με το όχημα» και τους προτρέπουν να αποφεύγουν ευαίσθητες συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, το υπουργείο ανησυχεί ότι τα οχήματα με ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην Κίνα θα μπορούσαν να έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες και μικρόφωνα που συλλέγουν πληροφορίες που αποστέλλονται πίσω στους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι εργάζονται σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Το υπουργείο άμυνας έχει ήδη απαγορεύσει τη στάθμευση ορισμένων ηλεκτρικών οχημάτων με κινεζικά εξαρτήματα κοντά σε ευαίσθητες στρατιωτικές βάσεις. Μια πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ευαίσθητα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτους, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες ισχύουν για όλα τα οχήματα, όχι μόνο για τα ηλεκτρικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.