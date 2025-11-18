Λογαριασμός
Οχτώ συλλήψεις για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών

Οι κύριοι ύποπτοι φαίνεται να έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο και ενδέχεται να δραστηριοποιούνται εντός της αλβανικής εγκληματικής μαφίας

Βελγική αστυνομία

Οκτώ άτομα από τον υπόκοσμο της διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθησαν σε σχέση με ένα φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Βελγίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συλλήψεις έγιναν σήμερα έπειτα από εφόδους σε 18 εγκαταστάσεις, κυρίως στη βελγική πρωτεύουσα.

«Τον Ιούλιο του 2025, η εισαγγελία ενημερώθηκε από την αστυνομία των Βρυξελλών για μια συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του γενικού εισαγγελέα των Βρυξελλών. Οι κύριοι ύποπτοι φαίνεται να έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρώο που συνδέεται με οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών και ενδέχεται να δραστηριοποιούνται εντός της αλβανικής εγκληματικής μαφίας», δήλωσε ο Βέλγος εισαγγελέας.

Οι Βρυξέλλες μαστίζονται τα τελευταία χρόνια από βία που συνδέεται με συμμορίες ναρκωτικών και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι περισσότερα από 100 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν σταθμούς του μετρό της πρωτεύουσας καθώς κυνηγούσαν δύο υπόπτους έπειτα από συμβάν με πυροβολισμούς που είχε σχέση με εμπόρους ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

