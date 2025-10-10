Η Shein ενισχύει τους ελέγχους της μετά από μια σειρά προστίμων για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των δεδομένων και ψεύτικες εκπτώσεις, σύμφωνα με μια επιστολή προς τους επενδυτές, εσωτερικά σημειώματα και δύο πηγές με άμεση γνώση του σχεδίου, σημειώνει το Reuters.

Η εταιρεία, η οποία αποστέλλει φθηνά ρούχα και αξεσουάρ απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα σε περισσότερες από 150 χώρες, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο λιανοπωλητή fast fashion στον κόσμο με βάση τις πωλήσεις. Ωστόσο, η ταχεία επέκτασή της συνοδεύτηκε από παραβιάσεις κανονισμών σε πολλές αγορές.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές που εξέτασε το Reuters, ο εκτελεστικός πρόεδρος Donald Tang δήλωσε ότι η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια «Ομάδα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας» που συνδέει τις ομάδες συμμόρφωσης, διακυβέρνησης και εξωτερικών υποθέσεων, και έχει επίσης επεκτείνει τις εσωτερικές δυνατότητες ελέγχου της για να ενισχύσει την «πειθαρχία».

Τα πρόστιμα

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Shein αντιμετώπισε αυξανόμενες κυρώσεις: πρόστιμο 150 εκατομμυρίων ευρώ (174,53 εκατομμύρια δολάρια) από τη Γαλλία για τη συλλογή δεδομένων καταναλωτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους μέσω cookies του ιστότοπου, πρόστιμο 40 εκατομμυρίων ευρώ από την αντιμονοπωλιακή αρχή της Γαλλίας για παραπλανητικές εκπτώσεις και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ από την Ιταλία για greenwashing. Η Shein αμφισβητεί το πρόστιμο των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Περαιτέρω πρόστιμα ενδέχεται να επιβληθούν εάν μια ευρωπαϊκή έρευνα για την προστασία των καταναλωτών διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπό της δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ.

Η Shein, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, έχει υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Shein έχει εφαρμόσει πιλοτικά ενισχυμένους εσωτερικούς ελέγχους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Βραζιλία και το Μεξικό.

Oι δασμοί Τραμπ μειώνουν τις πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους τερμάτισε την πολιτική de minimis που επέτρεπε την εισαγωγή στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς για αποστολές αξίας έως 800 δολαρίων, ήταν η εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις αμερικανικές εταιρείες. Η Shein έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, χάρη στη χαμηλή τιμολόγηση σε είδη κατασκευασμένα στην Ασία.

Το τέλος της πολιτικής de minimis θα βοηθήσει τους ανταγωνιστές της Shein στον τομέα της γρήγορης μόδας, δήλωσε ο Poonam Goyal, αναλυτής του Bloomberg Intelligence

«Οι συνθήκες ανταγωνισμού έχουν εξισορροπηθεί» με το τέλος της πολιτικής de minimis, σημείωσε. «Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές τους δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο ήταν στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Το πρώτο βήμα του Λευκού Οίκου σχετικά με το de minimis έγινε στις αρχές Μαΐου, όταν κατάργησε την εξαίρεση για τις αποστολές από την Κίνα. Η Shein αύξησε τις τιμές -σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικά-πριν από την αλλαγή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την εποχή εκείνη. Οι δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ υπέστησαν πλήγμα, με τις μηνιαίες πωλήσεις να μειώνονται κατά σχεδόν 11%, σύμφωνα με την Second Measure.

Η Shein έχει από τότε επιβραδύνει την προσπάθειά της για αρχική δημόσια προσφορά. Η εταιρεία λιανικής πώλησης έχει επίσης διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της, μειώνοντας μεταξύ άλλων την εξάρτησή της από την Κίνα.

