Νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα νέο μπαράζ βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα Σαναά, την ευθύνη για το οποίο απέδωσαν στις ΗΠΑ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους Χούθι μεταδίδει πως τουλάχιστον 14 αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα στην επαρχία Αλ Τζαούφ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.