Ισραήλ: Ο στρατός μετέτρεψε το 30% της Λωρίδας της Γάζας σε ουδέτερη ζώνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέτρεψε σε ουδέτερη ζώνη το 30% της Λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την καταστροφική και φονική επίθεσή του.

Το Ισραήλ απέκλεισε επίσης την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πολιορκεί περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστινίους από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

Στη Γάζα, η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έκανε λόγο σήμερα για 11 Παλαιστίνιους νεκρούς, εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε στις 18 Μαρτίου τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του, στη συνέχεια τη χερσαία επιχείρησή του στη Λωρίδα της Γάζας, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να εκτιμά ότι η αυξημένη στρατιωτική πίεση θα αναγκάσει τη Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

"Σχεδόν το 30% του εδάφους της Γάζας ορίζεται στο εξής ως περίμετρος ασφαλείας", δήλωσε σε ανακοίνωση ο στρατός που προσπαθεί να επεκτείνει τον έλεγχό του σε μεγάλες εκτάσεις του παλαιστινιακού θύλακα που συνορεύει με το νότιο Ισραήλ.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι επιτέθηκε σε περίπου 1.200 "τρομοκρατικούς στόχους" και προχώρησε σε περισσότερες από 100 "στοχευμένες εξοντώσεις" από τη 18η Μαρτίου.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 58 κρατούνται ακόμη στη Γάζα, εκ των οποίων 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 1.652 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα σε 51.025 από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης αντιποίνων πριν από 18 μήνες.

"Δεχτήκαμε πείνα, να χάσουμε τα πάντα, τις στερήσεις, την απώλεια του πατέρα μας, της μητέρας μας, συγγενών μας, αλλά σε τι φταίνε αυτά τα παιδιά;", ρωτά η Σοχέιρ, μια εκτοπισμένη Παλαιστίνια που έχασε την αδερφή της σε αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας.

Περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από τις 18 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, ενώ σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του θύλακα έχουν εκτοπιστεί επανειλημμένα από την αρχή του πολέμου.

Ο μικρός θύλακας υποφέρει από τις ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

